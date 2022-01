Immer mehr Unternehmen in Deutschland entscheiden sich dafür, sich nicht mehr selbst um sichere Mail-Dienste zu kümmern, sondern diese Aufgabe lieber einem darauf spezialisierten Dienstleister zu überlassen. Der Paderborner Security-Anbieter Net at Work hat genau für diesen Zweck die modulare Gateway-Lösung NoSpamProxy Cloud entwickelt. Neu sind ein Modul zur Verschlüsselung von Nachrichten sowie eine Option für Managed Zertifikate.

NoSpamProxy Cloud scannt eingegangene E-Mails auf gefährliche Inhalte und klassifiziert sie anschließend anhand mehrerer Anti-Spam-Filter. Unerwünschte oder als gefährlich eingestufte Nachrichten werden gleich verworfen, so dass sie den Kunden gar nicht mehr erreichen. Nur als vertrauenswürdig eingestufte Mails dürfen das Gateway passieren.

Das neue Encryption-Modul unterstützt den S/MIME-Standard 4.0. Durch die Verschlüsselung der übertragenen Daten werden sensible Daten vor unbefugtem Zugriff geschützt. Außerdem lässt sich nach Angaben von Net at Work so die DSGVO-Konformität nachweisen und für einen rechtssicheren Nachweis für per E-Mail versandte Dokumente sorgen. Die Funktion Managed Certificates soll zudem die teils aufwändige Organisation und Verwaltung von S/MIME-Zertifikaten erleichtern. Künftig könne Net at Work die Verwaltung der Zertifikate vollständig als Service für die Partner und deren Kunden übernehmen.

Dank der Managed Certificates werde "die Pflege und Skalierung von E-Mail-Verschlüsselung deutlich einfacher und der administrative Aufwand für Kunden und Dienstleister minimal", sagte Stefan Cink, Business Unit Manager NoSpamProxy und E-Mail-Sicherheitsexperte bei Net at Work. Interessierte Partner können NoSpamProxy 30 Tage lang kostenlos testen.