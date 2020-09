Net at Work ergänzt sein Angebot im Bereich Managed E-Mail-Security mit NoSpamProxy Cloud um eine Möglichkeit für Reseller, besonders schnell und unkompliziert in die Vermarktung von Managed Cloud Services in den Bereichen E-Mail-Sicherheit und Verschlüsselung einzusteigen. Die Lösung kann ab sofort über den Also Marketplace bestellt werden. Wie bei anderen Services bietet Net at Work auch hier eine 30-tägige, kostenlose Probephase an.

Mit NoSpamProxy Cloud könnten "Endkunden die Sicherheit ihrer E-Mail-Kommunikation in die Hände erfahrener E-Mail-Security-Experten legen und umfassende Schutzmaßnahmen als Managed Service aus der Cloud beziehen", erklärt der Anbieter. Fachhändler wiederum könnten mit diesem Service "ihr Portfolio um die Trendthemen E-Mail-Verschlüsselung und Schutz vor Malware und Phishing erweitern."

Betrieb, Konfiguration, kontinuierliches Monitoring sowie Second- und Third-Level Support sowie alle anderen Services erbringt Net at Work im Hintergrund. Daher werden von den Vertriebspartnern auch keine Zertifizierungen erwartet. Sie vermarkten die Lösung und bieten First-Level-Support. Abgerechnet wird monatlich. Net at Work verspricht geringe und transparente Kosten, dennoch sei die Lösung problemlos mit dem Bedarf skalierbar. Neben der Entlastung der internen IT entstehe bei den Kunden zudem oft noch ein direkt spürbarer Zusatznutzen, zum Beispiel durch die bisher umständliche, nun aber praxistaugliche E-Mail-Verschlüsselung.

Erste Zielgruppe: Nutzer von Microsoft Office 365

Net at Work empfiehlt an der Vermarktung interessierten Resellern, insbesondere auf Kunden zuzugehen, die Microsoft Office 365 nutzen. "Vielen von ihnen reichen die Standard-Schutzmechanismen von Microsoft Office 365 zur Einhaltung von Datenschutz- und Compliance-Auflagen nicht aus und sie suchen nach passenden Ergänzungen", teilt das Unternehmen mit. Diesbezüglich könne man mit dem eigenen Angebot punkten. Der Anbieter verzichtet zum Einstieg zudem auf eine Set-up-Gebühr und bietet Umsteigern von konkurrierenden E-Mail-Security Produkten aus der Cloud einen Preisnachlass von 20 Prozent auf den Händlereinkaufspreis als Cashback.

Auch interessant: E-Mail-Archivierung für Microsoft Office 365

"NoSpamProxy Cloud ist die perfekte Ergänzung im Portfolio bestehender und neuer Reseller. Sie können ihren Kunden einen modernen Cloud-Service 'Made in Germany' im absoluten Trendthema E-Mail-Sicherheit anbieten, ohne in eigene Infrastruktur und Kapazitäten investieren zu müssen", sagt Hardy Lange, Vertriebsleiter NoSpamProxy und verantwortlich für den Channel bei Net at Work. "Die kontinuierliche Beauftragung des Service steigert die Kundenbindung und ist mit regelmäßigen Umsatzerlösen ein Baustein für wirtschaftliche Stabilität."

Funktionsumfang von NoSpamProxy Cloud

In NoSpamProxy Cloud sind Schutz vor Spam, Malware, Phishing und CEO-Fraud enthalten. Dazu werden Sender- und Empfängerreputation mit mehr als 20 unterschiedlichen Methoden überprüft, inklusive SPF, DKIM und DMARC. Ein Anhangs- und URL-Management blockiert schädliche Links in E-Mails und Anhängen oder wandelt diese in ungefährliche PDF-Dateien um. Mit der enthaltenen E-Mail-Verschlüsselung wird nicht nur volle DSGVO-Konformität erreicht, sondern lassen sich mittels passwortgeschützter PDF-Dateien auch Empfänger ohne Verschlüsselungsinfrastruktur erreichen.

Mehr zum Thema: Barracuda Networks macht E-Mail in Office 365 sicher

Unternehmen mit besonders hohen Sicherheitsanforderungen steht zudem die Option Private Stack zur Verfügung. Die E-Mails laufen dann über eine eigene Instanz. Seiteneffekte von Multi-Tenant-Umgebungen wie IP-Blacklisting oder Einschränkungen bei der Verarbeitungsperformance durch Lastspitzen werden so vermieden.