Net at Work hat für Vertriebspartner seines Secure Mail Gateways NoSpamProxy eine Rabattaktion und ein neues Partnerprogramm aufgelegt. Das "Match & More" genannte Rabattprogramm soll es den Channel-Partner des Paderborner Security-Herstellers erlauben, auf Aktionen von Wettbewerbern zu reagieren. Dazu bekommen Partner die Möglichkeit, die Konditionen von Wettbewerbern für vergleichbare Software um 5 Prozent zu unterbieten. Auf diesen "Match & More"-Kundenpreis erhalten sie dennoch ihre üblichen Partnerkonditionen.

Diese Regelung gilt sowohl für den Cloud-Service NoSpamProxy Cloud als auch für die klassische Variante NoSpamProxy Server. "Unsere flexible Preisgestaltung soll letztlich sicherstellen, dass sich potenzielle Kunden nicht aufgrund günstigerer Preise gegen das bessere Produkt und gegen ein Plus an Sicherheit entscheiden", sagt Stefan Cink, Business Unit Manager NoSpamProxy bei Net at Work. "Mit dieser Handhabung wollen wir unsere Partner im Vertrieb noch mehr unterstützen und unsere Wettbewerbsfähigkeit am Markt stärken."

Neues Partnerprogramm von NoSpamProxy

Außerdem wurde das bestehende Partnerprogramm überarbeitet. "Wir wollen unser Channel-Netzwerk weiter ausbauen und ermöglichen unseren Partnern eine optimale Positionierung im Zukunftsmarkt IT-Sicherheit", verspricht Cink dazu. "Als deutscher Hersteller bieten wir einen einzigartigen Level an Support, der bereits mehrfach mit Bestnoten im User-Ranking von Techconsult belegt ist."

Mit dem neuen, aber klassisch dreigliedrigem Partnerprogramm mit den Stufen Authorized, Business und Premium führt der Anbieter höhere Discounts, Kickbacks und zusätzliche Unterstützung bei Marketing- und Vertriebsmaßnahmen ein. Business- und Premium-Partner bekommen Leads vom Hersteller und haben fünf Service-Calls pro Jahr frei. Voraussetzung sind für diese Partnerstufen zwei Techniker mit erfolgreich abgeschlossener Basis- beziehungsweise Expert-Prüfung für die eigenen Produkte und jeweils zwei Microsoft-Zertifizierungen.

Generell senkt Net at Work zudem die Einstiegshürde und unterstützt umfassender beim erfolgreichen Markteintritt. So wird von Authorized Partnern pro Jahr nur ein realisiertes Projekt erwartet, bei Business und Premium sind es drei respektive fünf. Zum neuen Partnerprogramm gehören auch eine Deal-Registrierung und zwei kostenfreie Online-Trainings, die über den Distributionspartner Also abgewickelt werden. Ziel aller Maßnahmen ist laut Anbieter eine "langfristige, nachhaltige und erfolgreiche Zusammenarbeit."

