Nach dem Weggang von Susanne Kummetz und Maik Höhne (jetzt bei Arctic Wolf) hatte NetApp zwei Führungspositionen im Vertrieb neu zu besetzen. Für beide wurde Personal aus den eigenen Reihen gefunden. Leiter des Bereichs Partner Sales für Deutschland ist jetzt Henning Rahe. Als neuer "Senior Director Partner Sales" in Deutschland tritt er die Nachfolge von Maik Höhne an und verantwortet ab sofort alle indirekten Sales-Aktivitäten hierzulande und berichtet an Deutschland-Chefin Begoña Jara.

Rahe ist seit elf Jahren bei NetApp-Teams und war zuletzt als "Senior Director Strategic Enterprise" für die Entwicklung strategischer Beziehungen zu Großkunden und internationalen Konzernen verantwortlich. Zuvor war er viele Jahre bei Computacenter.

Die Partner sieht Rahe als wichtigen Motor, um diese Position von NetApp im Storage-Markt auszubauen. Die Partner sollen hierbei ihre jeweiligen Kompetenzen gemäß ihres Geschäftsmodells einbringen, ob als Systemintegrator in den Rechenzentren der Kunden, als Managed Services Provider oder als Integrator für die Cloud-Dienste der Hyperscaler. "Die Zusammenarbeit mit den Partnern umfasst dabei ausdrücklich alle Kundensegmente: vom Mittelstands- und Enterprise-Geschäft über den öffentlichen Sektor bis hin zu internationalen strategischen Kunden", betont NetApp.

"Seine umfangreiche Erfahrung und sein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Partner helfen uns, Geschäftsbeziehungen weiter zu stärken und gemeinsam erfolgreich zu sein", sagt Jara über Rahe. "Henning kommt aus dem Channel, kennt also die Anforderungen dort inklusive des Service-Provider-Geschäfts sehr gut. Zukünftig ist er unser wichtiges Bindeglied zwischen Partnern und dem NetApp-Vertrieb und verantwortet den strategischen Ausbau dieser engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit."

"Derzeit machen wir 90 Prozent unseres Geschäfts mit Partnern", sagt Rahe. "Sie spielen eine Schlüsselrolle beim Ausbau unserer Position als Marktführer in Deutschland. Wir setzen voll auf unsere Partner und ihre umfangreichen IT-Kompetenzen. Gemeinsam können wir unseren Kunden Lösungen und Services anbieten, die ihnen helfen, ihre Daten im eigenen Rechenzentrum oder in der Cloud effizient und sicher zu speichern und zu verwalten sowie den maximalen Mehrwert aus diesen Daten zu schöpfen."

Als Nachfolgerin von Susanne Kummetz hat sich NetApp mit Bettina Knoop ebenfalls für eine bewährte Kraft aus den eigenen Reihen entschieden. Knoop ging nach einem Studium an der TU Darnstadt 2007 als Trainee zur Deutschen Telekom. Den Konzern verließ sie 13 Jahr später als "Teamlaed Sales Mobility & Logistics" bei T-Systems International. Sie wechselte damals zu NetApp und betreute seither als Mangerin Globald Account Telekom und T-Systems.

