NetApp hat es vor kurzem in den oberen rechten Quadranten der "Canalys EMEA Channel Leadership Matrix 2020" geschafft und den Status eines "Champions" erreicht. Nun hat der Storage-Spezialist mit der SG100 einen Load Balancer entwickelt, der sich an kleine bis mittlere Unternehmen (KMUs) richtet, die Objektspeicher nutzen. Die neue StorageGRID-Lösung ähnelt in der Funktionalität dem 2019 auf den Markt gebrachten "großen Bruder" SG1000, hat jedoch kostengünstigere Prozessoren verbaut.

Die SG1000 ist mit ihren Doppelprozessoren mit je 40 Kernen und vier 100GbE-Schnittstellen für mittlere bis große StorageGRID- und FabricPool-Implementierungen geeignet. Bei der SG100 hat der Hersteller günstigere 10-Kern-Prozessoren sowie vier 10/25GbE-Schnittstellen verbaut. Beide Load Balancer wurden aber eigens für Objektspeicher-Workloads konzipiert und verwenden auch die gleiche Software sowie den gleichen 1U-Footprint.

Beide Load Balancer stellen zudem sicher, dass Daten unabhängig von ihrem geographischen Standort und der jeweiligen Cloud-Umgebung immer verfügbar sind. Gegenüber virtuellen Lösungen sind sie nach Angaben von NetApp erheblich performanter, da die Kunden sonst die für ihre VM-Infrastruktur zur Verfügung stehende Bandbreite mit anderen Applikationen im Netzwerk teilen müssen.