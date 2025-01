Spot von NetApp verspricht Kunden dabei zu unterstützen, die Basis für einen effizienten Cloud-Betrieb legen und den Nutzen von Cloud-Angeboten langfristig sicherstellen zu können. Dazu bietet es ihnen Technologien, um Cloud-Infrastruktur in AWS, Azure oder Google Cloud zu automatisieren und zu verwalten - und damit sowohl die Technik als auch die Kosten im Griff zu behalten.

Das nutzen auch große NetApp-Partner gerne, um ihre Kunden bei der Cloud-Nutzung zu unterstützen. So zählen etwa ACP, Advanced unibyte, AllCloud, Computacenter, Kreuzwerker, Proact und TecRacer zu den "Spot"-Partnern. Die müssen sich jetzt umgewöhnen. Denn NetApp hat die Sparte an Flexera verkauft.

Der Softwareanbieter erweitert mit dem Zukauf sein Angebot an IT-Management-Tools im Cloud-Bereich. Bereits bisher enthält es neben Produkten für IT Asset Management (ITAM), SaaS-Management und FinOps auch Tools zur Kostenkontrolle und Kostenoptimierung in der Cloud (etwa "Snow Spend Optimizer") und im Bereich IT-Security (Schwachstellenanalyse).

Wie Spot zu Flexera passt

Mit Spot by NetApp wird das Portfolio nun erweitert. "Die Transaktion erweitert das FinOps MSP-Ökosystem sowie das Flexera FinOps-Portfolio um Container-Kostenmanagement und unterstützt damit Kunden und Partner, die wachsenden Anforderungen an Cloud-Kosten und -Nutzung zu erfüllen", teilt Flexera mit. Flexera sei damit "in der Lage, Kunden und Partner noch besser beim Management der steigenden Multi-Cloud-Kosten und FinOps-Anforderungen über eine breite Palette von Services zu unterstützen, einschließlich Hybrid-Cloud, SaaS-Anwendungen und Container." Auch in Bezug auf Softwarelizenzierung und Nachhaltigkeit könne man unterstützen.

"Die Übernahme von Spot ist der nächste Schritt in Flexeras strategischem Plan, Unternehmen einen vollständigen Überblick über ihre Technologieausgaben und -risiken zu ermöglichen - und zwar über das gesamte IT-Ökosystem", Jim Ryan, Präsident und CEO von Flexera. "Wir wollen es so einfach wie möglich machen, Daten zu Kosten und Risiken zu finden und zu analysieren, für jede Art von Technologie-Asset und egal wo es sich befindet."

Abschied nach viereinhalb Jahren

Angesichts des anhaltenden Trends zur SaaS- und Multi-Cloud-Nutzung erstaunt es etwas, dass sich NetApp von seinen Angeboten zum Management in diesem Bereich verabschiedet. Die waren erst im Sommer 2020 zugekauft worden und sollten helfen, die damals propagierte Vision der "Application Driven Infrastructur" umzusetzen. Offenbar glaubt man aber, langfristig da nicht mithalten zu können - und konzentriert sich "auf das Kerngeschäft".

Haiyan Song, Executive Vice President, Intelligent Operations Services bei NetApp, formuliert das so: "Die Entscheidung spiegelt den geschärften Fokus von NetApp wider und unterstreicht unser Engagement für intelligente Dateninfrastrukturen und langfristige Wachstumschancen. Nach einer gründlichen Evaluierung ist klar, dass Flexeras etablierte Expertise und globale Reichweite das ideale Umfeld für das Wachstum von Spot bietet. Dieser Schritt ermöglicht es nicht nur dem Spot-Team und dem Spot-Portfolio, ihr volles Potenzial innerhalb des Flexera-Ökosystems auszuschöpfen."

Spot by NetApp war keine Erfolgsgeschichte

Im Sommer 2024 war man da noch anderer Ansicht. Da nahm man für sich noch in Anspruch, im Bereich FinOps "der Welle voraus" zu sein. Kurz darauf kam dann aber mit dem Magic Quadrant für Cloud Financial Management Tools von Gartner ein deutlicher Dämpfer. Darin rangiert NetApp mit Spot lediglich als Nischenanbieter.

Als führend werden IBM, Flexera und Broadcom (VMware) gesehen, als Herausforderer Datadog, als "visionäre" die Spezialisten Anodot, CloudZero und CloudBolt. Datadog beginnt soeben mit dem Aufbau eines Partnernetzwerkes, CloudBolt kann schon einige Partner vorweisen, konzentriert sich aber noch auf den nordamerikanischen Markt.

Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Laut Medienberichten soll Flexera jedoch rund 100 Millionen Dollar bezahlen. Das wäre dann weniger als ein Viertel des Preises, der 2020 beim Kauf des israelischen Unternehmens Spot durch NetApp kolportiert wurde. Unterm Strich also ein deutliches Verlustgeschäft - und kein gutes Zeugnis für die viereinhalb Jahre, in denen NetApp Spot im Wachstumsmarkt FinOps, dem Beobachter ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 11 bis 14 Prozent bescheinigen.

