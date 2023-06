NetApp hat eine Produktreihe vorgestellt, die den Block Storage revolutionieren soll. So verspricht der Hersteller, dass die neue ASA A-Serie (All-Flash SAN Array) es Unternehmen künftig erleichtern werde, moderne SAN-Infrastrukturen mit garantierter Uptime und garantierter Speichereffizienz aufzubauen.

Ransomware Recovery-Garantie

Aber nicht nur das. NetApp hat darüber hinaus angekündigt, Unternehmensdaten nach einem Ransomware-Angriff garantiert wiederherstellen zu können. "In einer immer komplexer werdenden Welt suchen Unternehmen einfache und sichere Rahmenbedingungen", erklärt Sandeep Singh, Senior Vice President und GM Enterprise Storage bei NetApp. "Dazu gehören eine integrierte Sicherheitslösung nach Ransomware-Attacken und Flash Storage mit garantierter Speichereffizienz", so Singh weiter.

Die neue Block-Storage-Produktlinie soll Kunden dabei helfen, "Infrastruktursilos aufzubrechen und ihre strukturierten und unstrukturierten Datenumgebungen sowohl On-Premise als auch in der Cloud zu vereinfachen". Die Datenverfügbarkeitsgarantie liegt laut NetApp bei 99,9999 Prozent. Außerdem soll die neue Produktlinie bis zu 50 Prozent weniger Strom verbrauchen und weniger Kohlendioxid-Emissionen verursachen als Produkte der Konkurrenz.

Im Inneren will NetApp nur NVMe-Flash verbauen. Dank einer symmetrischen Aktiv-Aktiv-Architektur soll auch ein kontinuierlicher Datenzugriff auf ASA-Arrays möglich sein. Das ist eine Funktion, die laut Anbieter, sonst "nur in den teuersten High-End-Arrays zu finden ist". Dazu kommen das Storage Lifecycle Programm, das unterbrechungsfreie Upgrades auf die jeweils aktuellste Storage-Controller-Technik umfasst, sowie Integrationen in AWS, Azure und die Google Cloud Platform.