1989 als klassisches Systemhaus in Berlin entstanden, agiert die Netfox AG mittlerweile als Managed Service Provider. Im April 2023 zogen sich die Firmengründer Rainer Trimter und Ulrich Otto aus dem operativen Geschäft in den Aufsichtsrat zurück und überließen die Geschäftsleitung Markus Böttcher, der in einem Jahr den Wandel vom inhabergeführten zum managementgeführten Unternehmen vollzogen hat.

Seit April 2024 erhält Bötcher professionelle Unterstützung von Sascha Harmuth, der als Chief Sales Officer den Vertrieb der Netfox AG ausweiten möchte. Sein Ziel ist es, auch Kunden außerhalb Berlins und Brandenburgs für das Systemhaus zu akquirieren. Derzeit zählen vor allem Banken, Versicherungen sowie Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und der öffentlichen Hand zur bevorzugten Klientel der Netfox AG. Aus diesen Segmenten sollten weitere Kunden gewonnen werden. Aber auch Firmen aus dem produzierenden Gewerbe sind herzlich willkommen. Für diese Aufgabe bringt Sascha Harmuth die besten Voraussetzungen mit. Die vergangenen 20 Jahre über bekleidete er unterschiedliche Positionen im Vertrieb und Marketing von Unternehmen wie Cancom, TD Synnex, Mateso, Ostertag DeTeWe und Netwrix.

Ebenfalls im April 2024 ist Elisabeth Lawicki zu Netfox dazugestoßen. Als Marketing- und PR-Leiterin verantwortet sie die Markenstrategie des Managed Service Provides und mit dem Launch der neuen Website hat sie ihr erstes Projekt bereits erfolgreich abgeschlossen. Sie hat genauso wie Harmut bei Mateso, Ostertag DeTeWe und Netwrix gearbeitet.

So soll Netfox wachsen

Eine Spezialität von Netfox ist das Netzwerk-Management, hier bevorzugt der IT-Dienstleister Lösungen von Cisco und Extreme Networks, im Bereich Backup und Recovery ist es Novastor. Darüber hinaus zählen Microsoft (Software und Cloud), Wortmann (Hardware) Kemp (Lastenverteilung) sowie Fortra und Zertikon (IT-Security und Automatisierung) zu den Technologielieferanten des Berliner Systemhauses.

Die Zahl der Beschäftigten soll von derzeit 40 bis Ende 2024 auf 60 steigen. Für die Akquise neuer und die Weiterbildung bestehender Fachkräfte ist bei Netfox Janine Glück zuständig. Ihr Ziel ist es, schon bald zu den größeren IT-Unternehmen in der Region Nord-Ost zu gehören und als Arbeitgeber attraktiv für die besten Talente zu sein: "Wir wollen unsere Begeisterung für IT und Innovation mit Leidenschaft und Engagement leben und suchen Leute, die genauso ticken", so die HR-Managerin.



Mehr zu Systemhäusern in Berlin:



Mahr EDV schließt Vertrag mit Finanzinvestor

Das verdienen Systemhaus-Techniker in Berlin

Netgo: neuer Standort, neuer Chef

Medialine-Tochter Interface unter Deutschlands besten IT-Dienstleistern

Cenit nun auch in der Bundeshauptstadt vertreten

Aus Berlin nach Westdeutschland

Netfox AG 2017

Netfox AG 2018