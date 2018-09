Netgear baut sein WLAN-Portfolio mit dem Orbi Outdoor Satellite (RBS50Y) aus. Der Neuzugang im Portfolio wird ab sofort an den Fachhandel ausgeliefert. Die UVP liegt bei 299 Euro. Der Orbi Outdoor Satellit kann sowohl mit einem Orbi-Router für Privatanwender als auch den Orbi-Modellen für kleine Unternehmen (RBR50, RBR40, RBR20 oder SRR60) in einem Mesh-Netzwerk verwendet werden. Zusätzlich lässt er sich als Repeater in jede andere WLAN-Infrastruktur einbinden.

Der Orbi Outdoor Satellite ist das zweite Outdoor-Produkt im WLAN-Portfolio von Netgear. Für größere Profi-Installationen bietet der Hersteller das Modell WND930 an. Für die Orbi-Produktreihen ist es jedoch eine wichtige Ergänzung, bekommen mit dem Satelliten doch auch kleine Installationen die Möglichkeit, günstig ins Freie erweitert zu werden: Der Orbi Outdoor Satellite kostet knapp ein Drittel des Netgear WND930.

Mit den beiden Produktreihen Orbi und Orbi Pro deckt Netgear das Segment WLAN-Mesh-Netzwerke ab. Orbi richtet sich an Privatanwender, für gewerbliche Anwender ist Orbi Pro gedacht. Ein Orbi-System besteht aus mindestens zwei Komponenten (Router und Satellit). Sie sind für die einfache Einrichtung vorkonfiguriert. Interessant wird es beim Hinzufügen eines zweiten Satelliten, da dann die Mesh-Funktionen des WLAN-Netzwerks zum Tragen kommen. Maximal werden von einem Orbi-Router drei Satelliten unterstützt.

Als Ergänzung zu beiden Produktreihen übernimmt der Orbi Outdoor Satellit Funktionen eines Orbi-Systems - einschließlich des Netzwerknamens für nahtloses Roaming, des dedizierten dritten Kanals für den Datenaustausch mit dem Router sowie dem separaten Gäste-WLAN. Die Verbindung zum Router erfolgt über die von Netgear patentierte Technologie FastLane 3. Sie setzt sich aus Tri-Band-WLAN, einem Quad-Stream mit 1,7 Gbit/s vom Satelliten zum Router und einem optimierten Antennendesign zusammen. Andere Anbieter verfügen über ähnliche Möglichkeiten, nennen die aber anders und kombinieren die Module etwas anders.

Lesetipp: Netgear Orbi Pro - Schnelles WLAN für KMU

Als Ergänzung einer Orbi-Pro-Installation übernimmt der Satellit das dedizierte Admin-Netzwerk und auch die Trennung von Mitarbeiter- und Gast-Netzwerk. Das funktioniert bei Nutzung mit dem Orbi Pro SRR60, dem Router, der zum Beispiel als Teil des Orbi-Kits SRK60 ausgeliefert wird. Kleines Extra ist die Umgebungsbeleuchtung. Sie kann - etwa im Außenbereich eines Cafés, oder auf der Terrasse eines Restaurants - so eingestellt werden, dass sie sich automatisch einschaltet. Das Nachtlicht wird über einen Zeitplan, die Orbi App oder den Schalter am Gerät gesteuert.



Der Orbi Outdoor Satellit ist den Anforderungen von IP56 gemäß staub- und wasserdicht. Er misst 21,1 mal 26,9 Zentimeter und ist knapp 7 Zentimeter dick. Zum Lieferumfang gehören Netzteil (12 Volt/2,5 Ampere), ein Set für die Wandmontage und die Installationsanleitung. Auf der Rückseite des Geräts findet sich neben dem Schalter für das Umgebungslicht der WPS-Button sowie ein An-Aus-Schalter für die Stromzufuhr.

Lesetipp: Drahtlose Mesh-Netzwerke - WLAN-Versorgung in KMU verbessern