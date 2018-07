Der Netzwerkanbieter Netgear hat neue Gigabit-Ethernet-Switches mit 8 oder 16 Ports vorgestellt, die auch Power over Ethernet (PoE beziehungsweise PoE+) unterstützen. Damit ist es möglich, diverse IoT-Geräte (Internet of Things), aber auch Produkte aus dem Bereich Smart Home über ein einziges Kabel nicht nur mit Ethernet, sondern auch mit Strom zu versorgen.

Die neuen Modelle lassen sich laut Netgear sowohl in kleinen Schränken, einem herkömmlichen 19-Zoll-Rack, an der Wand oder auf dem Schreibtisch unterbringen. Die dabei verwendeten externen Netzteile lassen sich austauschen, so dass damit das PoE-Budget erhöht werden kann.

Insgesamt bringt Netgear vier neue Unmanaged Switches auf den Markt:

8-Port PoE/PoE+ Gigabit Ethernet Unmanaged Switch mit 60W PoE-Budget (GS108LP): UVP 99,99 Euro inkl. MwSt.

8-Port PoE/PoE+ Gigabit Ethernet Unmanaged Switch mit 123W PoE-Budget (GS108PP): UVP 128,37 Euro inkl. MwSt.

16-Port PoE/PoE+ Gigabit Ethernet Unmanaged Switch mit 76W PoE-Budget (GS116LP): UVP 177,74 Euro inkl. MwSt.

16-Port PoE/PoE+ Gigabit Ethernet Unmanaged Switch mit 183W PoE-Budget (GS116PP): UVP 217,24 Euro inkl. MwSt.

Der GS116LP eignet sich für die Versorgung von bis zu 16 so genannten Low-Power-Geräten. Ein Beispiel sind VoIP-Telefone. Das Schwestermodell GS116PP kann dagegen 8 leistungshungrigere Geräte wie Access Points plus noch einmal 8 Low-Power-Geräte mit Strom versorgen. Weitere Netzteile lassen sich optional erwerben. Die neuen Produkte sind laut Netgear bereits erhältlich.

