Der amerikanische Netzwerkhersteller Netgear hat mehrere Produkte vorgestellt, die sich vor allem an kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) richten. Unter anderem hat das Unternehmen die neuen IPv6-Switches der Smart Managed Pro S350 Serie präsentiert, die aus insgesamt fünf neuen Modellen besteht. Sie haben zwischen 8 und 48 Gigabit-Ethernet-Ports sowie zwei bis vier SFP-Ports (Small Form-factor Pluggable) für Glasfaser-Uplinks. Teilweise unterstützen sie zudem PoE+ (Power over Ethernet Plus). Laut Netgear eignen sich die Switches besonders für Netze, "in denen Sprache, Video und Daten über ein einziges Netzwerk übertragen werden".

Außerdem hat Netgear einen neuen Orbi Pro Mesh-WiFi-Decken-Satellit im Programm, der auf der CES in diesem Jahr den Innovation Award 2019 in der Kategorie Smart Home erhalten hat. Das Mesh-Produkt bietet sich laut Netgear besonders für Umgebungen an, in denen die Verdrahtung schwierig ist. Der Satellit kann sich mit einem Orbi Pro Router und jedem anderen Orbi Pro Satelliten verbinden, um eine größtmögliche Abdeckung zu gewährleisten.

Dazu kommt ein neuer Insight Managed Smart Cloud Tri-Band 4x4 Wireless Access Point (WAC540), der nach Angaben des Herstellers besonders viel Leistung bietet. Der AP verfügt über drei separate Übertragungskanäle (einmal 2,4 GHz und zwei 5-GHz-Kanäle), mit denen sich ein Datendurchsatz von bis zu 3 GBit/s erreichen lassen soll. Für kleinere Büros, Cafés oder Einzelhandelsgeschäfte ist dagegen der neue WLAN-Router AC2000 ausgelegt. Er kann mit mehreren Antennen aufgerüstet werden und kann bis zu drei unabhängige WLAN-Netze aufmachen.

Ergänzt werden diese neuen Produkte durch eine Überarbeitung und Erweiterung der Managementplattform Insight Cloud. Sie soll nun mehr Funktionen in den Bereichen Einrichtung, Fernverwaltung und Überwachung bieten, von denen vor allem MSPs, Fachhändler und Integratoren profitieren. Dank etwa Radio Resource Management (AutoRRM+) lassen sich die Access Points an einem Standort optimieren. Außerdem können einzelne Geräteeinstellungen gesichert und wiederhergestellt werden. Der Cloud-Dienst kann entweder mit einem Insight-Basic- oder einem Insight-Premium-Abo genutzt werden.