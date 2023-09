Bereits seit mehr als 25 Jahren bietet Netgear nach eigenen Angaben Orbi-Produkte an. Nun hat der Hersteller erstmals Produkte angekündigt, die Wi-Fi 7 unterstützen. Sie würdeb "alle bisherigen WLAN-Geschwindigkeiten in den Schatten" verspricht Netgear.

Bis zu 10 GBit/s im Backhaul

Die Orbi-970-Serie soll Geschwindigkeiten von bis zu 27 GBit/s erreichen. Dabei handelt es sich aber nur um die "maximale drahtlose Signalrate", die sich auf Basis der Spezifikationen errechnen lässt. Über die tatsächlich erreichbaren Geschwindigkeiten schweigt sich Netgear bislang noch aus. Im Backhaul soll die Serie bis zu 10 GBit/s erreichen.

Zudem deckt die neue Serie eine Fläche von bis zu 660 Quadratmetern ab. Das sind zehn Prozent mehr als noch bei der Orbi-960-Serie. Der neue Router ist mit einem 10-Gigabit Ethernet-Port für den Anschluss ans Internet sowie einem weiteren 10-Gigabit-Anschluss und vier 2,5 Gigabit schnellen Ports ausgestattet.

Daneben bietet Netgear auch Satelliten an, die sich per Mesh mit dem Router verbinden. Sie enthalten rund zwölf internen Antennen. Dank der ebenfalls enthaltenen Hochleistungsverstärker erreichen sie eine Abdeckung von rund 360 Grad.

Für David Henry, President & GM of Connected Home Products and Services bei Netgear, ist die Orbi-970-Serie ein "Meilenstein". Sie erreiche Geschwindigkeiten, die bis zu 2,4-mal schneller seien als Wi-Fi 6. Damit könne man sicherstellen, "dass alles, was mit dem Orbi-970-System verbunden ist, mit optimaler Leistung funktioniert".

Zusatzleistungen

Netgear stattet die Orbi-970-Serie zudem mit einer Jahreslizenz für das Sicherheitspaket Armor aus, das zentral vor Malware schützt und dabei auf Technik von Bitdefender basiert. Dazu kommt der Jugendschutzfilter Smart Patenter Controls, den der Kunde 30 Tage kostenlos ausprobieren und dann gegebenenfalls hinzubuchen kann.

Laut Anbieter ist die Orbi-970-Serie ab November 2023 erhältlich. Ein Zweierpaket aus Router und einem Satelliten soll 1.699,99 Euro inklusive Mehrwertsteuer kosten, ein Treiberpaket aus Router und zwei Satelliten 2.399,99 Euro inkl. MwSt. und ein einzelner Satellit 899,99 Euro inkl. MwSt. Bei der Handelsvergleichsplattform ITscope sind sie aktuell aber noch nicht gelistet.