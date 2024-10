Nachdem bereits einige andere Hersteller wie Alcatel-Lucent Enterprise und Juniper Networks in den vergangenen Tagen und Wochen neue Wi-Fi-7-Produkte vorgestellt haben, folgt nun auch Netgear. Der amerikanische Netzwerkhersteller bringt gleich drei neue WLAN-Router in seiner Nighthawk-Serie auf den Markt, die den schnellen Funkstandard unterstützen.

"Gewaltiger Sprung nach vorne"

"Wi-Fi 7 stellt einen gewaltigen Sprung nach vorne in der Wireless-Technologie dar", sagte David Henry, President und GM of Connected Home Products and Services bei Netgear. Die Akzeptanz habe daher schnell an Fahrt aufgenommen. "Es kommen immer mehr Wi-Fi-7-Geräte auf den Markt, darunter auch das kürzlich angekündigte iPhone 16."

Neu im Portfolio von Netgear sind die Modelle RS200, RS500 und RS600. Sie ergänzen die bisherigen Router Wi-Fi-7-RS300 sowie RS700S.

Der RS200 kann laut Hersteller bis zu 80 Endgeräte auf einer Fläche von 185 m² mit einer bis zu 6,5 GBit/s schnellen Geschwindigkeit abdecken. Beim RS500 sind es bis zu 120 Endgeräte auf einer bis zu 230 m² großen Fläche, die mit bis zu 12 GBit/s versorgt werden. Der RS600 deckt wiederum bis zu 150 Endgeräte auf einer Fläche von bis zu 250 m² mit bis zu 18 GBit/s ab.

Ausgestattet sind die Router ferner mit je einer 30-tätigen Testversion des Sicherheitsservices Netgear Armor Powered by Bitdefender sowie den Netgear Smart Parental Controls, die jeweils direkt in die Router integriert sind.

Die Router sind laut Hersteller ab sofort erhältlich. Der RS200 hat einen UVP von 249,99 Euro. Beim RS500 sind es 449,99 Euro und beim RS600 549,99 Euro. Nach Angaben der Handelsvergleichsplattform ITscope sind sie bei api Deutschland, TD Synnex, Ingram Micro sowie Also aber derzeit noch im Zulauf.