Der Netzwerkhersteller Netgear bringt einen mobilen 5G-Router auf den Markt, der bereits den schnellen Funkstandard Wi-Fi 6E unterstützt. Im 5G-Mobilfunknetz erreicht der Nighthawk M6 Pro (MR6450) laut Hersteller Geschwindigkeiten von bis zu 6 GBit/s. Im Funknetz sind es bis zu 3,6 GBit/s.

"Der M6 Pro kombiniert die neuesten Wi-Fi-6E- und 5G-Technologien in einem kleinen, eleganten Formfaktor für bahnbrechendes, sicheres mobiles WLAN und ultraschnelle Geschwindigkeiten", sagt David Henry, President & GM of Connected Home Products and Services bei Netgear. Das sei eine komplexe technische Meisterleistung.

M6 Pro = 5G + 6E

Der Nighthawk M6 Pro versorgt bis zu 32 Endgeräte mit schnellem WLAN. Der integrierte In-Home-Performance-Mode soll eine maximale WLAN-Abdeckung von bis zu 90 Quadratmetern erreichen, sofern der Router mit dem Stromnetz verbunden ist. Alternativ lässt er sich auch mit dem enthaltenen 5040-mAh-Akku betreiben, der den M6 Pro bis zu 13 Stunden mit Strom versorgen soll.

Der Router ist zudem mit einem 2,5-Gigabit- sowie einem USB-C-Anschluss ausgestattet. Letzterer kann einen angeschlossenen Computer mit bis zu 5 GBit/s ans Internet anbinden. Außerdem lässt er sich zum Aufladen von geeigneten Geräten verwenden.

Im Inneren arbeitet ein Snapdragon-SDX65-Chipsatz von Qualcomm. Der Router ist mit einem 2,8 Zoll großen Touch-fähigen Display ausgestattet. Netgear liefert den M6 Pro ohne SIM-Lock aus. Aufnehmen kann er Nano-SIMs diverser 4G-/5G-Betreiber. Als Zubehör bietet Netgear separat erhältliche externe Antennen an, die den 5G-Empfang weiter verbessern sollen.

Als Bezugsquelle listet die Handelsvergleichsplattform ITscope bisher nur TD SYNNEX Belgique, TD SYNNEX France, ALSO France sowie Ingram Micro Italia auf. Der UVP liegt bei 999 Euro.