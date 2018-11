Im Kreativpark Lokhalle Freiburg ist ein neuer Mitbewohner in die Containerbüros für Unternehmensgründer und Entrepreneure eingezogen. Die Netgo GmbH feierte am 22. November 2018 ihren Einstand in der Bürogemeinschaft.

Eine weitere Besonderheit am Freiburger Standort ist die Kooperation der Firmen untereinander, wodurch eine kreative und lebendige Community entstanden ist, teilt Netgo weiter mit. Die geladenen Gäste folgten der Einladung zu einem Blick hinter die Kulissen der IT-Experten zu werfen. Bei warmen Speisen für den kleinen Hunger, konnten die Gäste Fragen stellen und sich über die Themen der Unternehmensgruppe informieren.

Im Fokus der Netgo Innovations stehen neben der Software-Entwicklung insbesondere die Technologien der Zukunft. Das Freiburger Büro beschäftigt sich neben KI und Data Analytics auch mit der erweiterten Umweltwahrnehmung durch Virtual und Augmented Reality.

"Durch die Niederlassung in Freiburg kommen wir unserem Anspruch nach, auch in dieser Region noch schneller und noch näher am Kunden zu sein, um einen effizienten Service zu bieten", erläutert Netgo-Standortleiter Dr.-Ing. Tobias Salb diesen Schritt.