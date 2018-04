Die Netgo Unternehmensgruppe GmbH verzeichnet neben dem Umsatzwachstum auch personellen Zuwachs. Im ersten Quartal 2018 wurden allein im Netgo Systemhaus bereits 20 neue Mitarbeiter eingestellt. Weitere sollen in den nächsten Wochen folgen, teilt das Unternehmen mit, da derzeit über 50 Arbeitsplätze ausgeschrieben seien und vor allem in den Bereichen Technik und Softwareentwicklung Bedarf bestehe.

Das Wachstum erforderte abermals eine räumliche Erweiterung. Da die Niederlassung in Münster inzwischen zu klein wurde, bezog Netgo im März neue Räumlichkeiten. Mit einem "R-Evolution-Day" wurde die neue Niederlassung in Münster am 12. April 2018 eröffnet.

Rund 150 Gäste informierten sich an diesem Tag über Möglichkeiten der Digitalisierung. Dabei referierte Buchautor und Wirtschaftsjournalist Erik Händeler über seinen Titel "Warum uns trotz Digitalisierung niemals die Arbeit ausgehen wird". Zur Inspiration über den Nutzen von Blockchain- oder Augmented-Reality-Technologien folgten danach noch weitere Impulsvorträge.

Neue Zentrale wird gebaut

Auch am Hauptstandort der Gruppe in Borken tut sich etwas. Dort entsteht derzeit das neue Netgo Basecamp, welches dann voraussichtlich ab Herbst 2019 zur neuen Unternehmenszentrale wird und bis zu 180 Mitarbeitern Platz bieten soll.

Geschäftsführer Patrick Kruse zeigt sich zufrieden und hebt als Grund für das Wachstum die steigende Symbiose zwischen den Unternehmen innerhalb der Netgo Unternehmensgruppe hervor: "Die Geschäftsbereiche ergänzen sich hervorragend und wachsen immer mehr zu einer Einheit zusammen."

Lesetipp: Die Top 50 Systemhäuser in Deutschland 2017