Mit Oliver Mauss als neuem CEO gewann die Netgo-Group einen Manager mit langjähriger Erfahrung im Cloud-Markt. Die vergangenen drei Jahre agierte Mauss als CEO und Berater im Führungsgremium des Rechenzentrumsbetreibers Plusserver. Von 2008 bis 2013 verantwortete er das Hosting-Geschäft bei der 1&1/United Internet AG (heute Ionos). Elf Jahre lang, von 1997 bis 2008 war Mauss für das Geschäft mit Business-Kunden bei Vodafone Deutschland und im Vereinigten Königreich zuständig. Nun freut er sich darauf, die Netgo-Gruppe auf dem Weg "zu einem führenden IT-Lösungsanbieter in Deutschland" zu führen: "Ich sehe große Chancen - vor allem im Ausbau des Cloud- und Managed-Services Angebots", so Mauss in seiner Antrittsrede.

Netgos frischgebackener CFO Alexander Blum ist ein erfahrener Finanzexperte aus dem Technologie-Sektor. Seine Karriere begann er als Consultant bei dem internationalen Beratungsunternehmen Droege & Comp, bevor er in den zum dem Finanzinvestor Arques Industries wechselte. Ab 2010 war er als CFO an der strategischen Neuausrichtung der Gigaset AG beteiligt. Danach trat er für drei Jahre in die Geschäftsleitung von Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG. Zuletzt verantwortete er ebenfalls drei Jahre lang als CFO den internationalen Finanzbereich der BBS Automation GmbH in München. Nur freut sich Blum, Netgo aktiv umzugestalten.

Die Entscheidung, die Führungsspitze zu verlassen, hat Benedikt Kisner ganz bewusst getroffen: "Nach 15 Jahren an der Spitze des Unternehmens, war es nun einfach an der Zeit, mich mehr auf die Rolle als Gesellschafter zu konzentrieren und somit mehr Zeit für die Familie zu haben. Ich übergebe die Führung der Gruppe mit einem sehr guten Gefühl an Oliver Mauss", so der ex-CEO weiter.

Gemeinsam mit Patrick Kruse hat Benedikt Kisner Netgo 2007 gegründet. 2019 veräußerten die beiden die Mehrheit an ihrer Firma an den Finanzinvestor Waterland Private Equity. Seitdem wurde Netgo von Benedikt Kisner als Group-CEO weitergeführt. Mittlerweile beschäftigt die Gruppe mehr als 1.200 Mitarbeiter an 38 Standorten und erwirtschaftet über 280 Millionen Euro Jahresumsatz.

Ende Oktober 2021 wird Kisner aus der Netgo-Führung ausscheiden, der Gruppe aber als Gesellschafter verbleiben. Patrick Kruse wird zusammen mit André Hüttemann weiterhin die Netgo GmbH mit Sitz in Borken führen. Bernd Krakau bleibt der Netgo-Gruppe als COO erhalten.

