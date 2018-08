Die Netgo Unternehmensgruppe hat mit der angekündigten 50-Prozent-Beteiligung an der Contenit GmbH sein Produktportfolio erweitert. Die andere Hälfte verbleibt bei der Gilde Handwerk Macrander GmbH & Co. KG.

Das 1998 gegründete IT-Unternehmen hat den Fokus auf ECM- und DMS-Lösungen und will damit Betriebsabläufe bei Kunden durch Digitalisierung vereinfachen und beschleunigen.

Contenit zählt zu einem der größten Partner des Softwareherstellers D.velop und rundet damit das Produktportfolio mit DMS- und ECM-Lösungen der Netgo ab. Derzeit entwickeln die Bocholter ein ERP- und Logistiksystem für den Partner Gilde.

„Deutschland steckt bei der Digitalisierung noch immer in den Kinderschuhen“, so Benedikt Kisner, Geschäftsführer der Netgo. „Wir freuen uns mit der Contenit einen Spezialisten in diesem Bereich gewonnen zu haben, mit dem wir gemeinsam noch stärker diesen zukunftsträchtigen Markt bedienen können.“