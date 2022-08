Die Deutschland-weit vertreten Netgo-Gruppe baut ihr Sicherheitsportfolio aus: Die Niederlassung in Gießen hat ein Vertriebsabkommen mit dem deutschen Security-Anbieter Ftapi abgeschlossen. Damit entspricht das Systemhaus dem vielfach geäußerten Kundenwunsch nach sicherer Datenübertragung.

Denn durch die stetig wachsende Zahl an Cyberangriffen steigt auch der Bedarf an einfachen Lösungen zur Erhöhung der IT-Sicherheit in Unternehmen. Besonders Systeme wie ein sicheres Filesharing oder eine einfache und intuitiv zu nutzende E-Mail-Verschlüsselung stehen laut Netgo bei Unternehmen derzeit hoch im Kurs.

Mit Ftapi hat das Systemhaus nun einen zuverlässig arbeitenden deutschen Hersteller von sicheren Datentransferlösungen gefunden. Die Module des Münchner Softwarehauses sind über die "Ftapi Secure Data Platform" flexibel miteinander kombinierbar, so dass es möglich ist, Kundenbedürfnisse in unterschiedlichen Branchen zu befriedigen, wie Sascha Mink, Geschäftsführer der Netgo Gießen GmbH, nochmals bekräftigt: "So können wir gemeinsam und auf Augenhöhe Lösungen schaffen, die die Anforderungen unserer Kunden genau treffen."

Und auch Florian Tenius, Head of Partnermanagement bei Ftapi, freut sich darauf, gemeinsam mit Netgo Kunden einen einfach zu bedienenden sicheren Datenaustausch zu ermöglichen: "Die beste Lösung hilft nichts, wenn sie zu kompliziert ist und sich nicht in den Arbeitsalltag der Mitarbeitenden integrieren lässt. Wir bieten für jeden Anwendungsfall die passend Lösung - vom Versand über die Speicherung bis hin zur automatisierten Weiterverarbeitung von Daten".

Zusammen mit Netgo möchte Ftapi die Digitalisierung in Unternehmen mit einfachen Mitteln voranbringen und wird deshalb auf dem ChannelPartner Kongress am 7. und 8. September in Düsseldorf über die bereits erfolgreich angelaufene Partnerschaft und gemeinsam durchgeführte Kundenprojekte berichten. Florian Tenius (Ftapi) und Sascha Mink (Netgo) stehen dort allen Interessenten Rede und Antwort.

