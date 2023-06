Bereits seit dem 1. Juli 2018 hält Netgo eine 50-prozentige Beteiligung an Contenit (ChannelPartner berichtete). Mit dem Erwerb der ausstehenden 50 Prozent von der Gilde Gruppe aus Bocholt ist der DMS-Dienstleister (Dokumenten-Management-Systeme) am 1. Juni 2023 vollständig in Netgo aufgegangen. Damit gewinnt das Systemhaus weitere 25 erfahrene Mitarbeiter.

Der 1998 in Bocholt/Münsterland gegründete DMS-Dienstleister hat sich in den vergangene 25 Jahren auf die Digitalisierung von Geschäftsprozessen spezialisiert und gilt als einer der wichtigsten Partner des DMS-Anbieters Dvelop. Dieser hat nicht nur ein Dokumenten-Management-System im Portfolio sondern auch Software zur Rechnungsverarbeitung, zum digitalen Vertragsmanagement (inklusive der Digitalen Unterschrift) sowie eine Lösung zur rechtssicheren digitale Zustellung von Dokumenten.

"Wir arbeiten bereits seit vielen Jahren erfolgreich mit Contenit zusammen. Durch deren komplette Übernahme schaffen wir ein vereintes, leistungsstarkes Team und bauen unser Portfolio weiter aus", so begründet Netgo-CEO Oliver Mauss die jüngste Akquisition. Seiner Ansicht nach stärkt das dadurch hinzuerworbene Praxiswissen Netgos Stellung als Digitalisierer von Geschäftsprozessen beträchtlich.



