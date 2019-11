Um genug flüssige Mittel für Akquisitionen aufzutreiben, hat Netgo die Mehrheit am eigenen Unternehmen an den Hamburger Finanzinvestor Waterland verkauft (ChannelPartner berichtete). Schon sechs Wochen später wird das erste Systemhaus übernommen - die 1990 gegründete ComNet GmbH.

Lesetipp: Netgo wächst um fast 50 Prozent

Ursprünglich als Hardware-Lieferant gestartet, hat sich ComNet zu einem anerkannten Private Cloud-Anbieter entwickelt. Aktuell beschäftigt das Systemhaus in Würselen bei Aachen 21 Mitarbeiter und betreut rund 200 Kunden bundesweit. Aus dem eigenen Rechenzentrum heraus liefert ComNet eine vollständige IT-Umgebung an seine Kunden aus. Dabei übernimmt das Systemhaus aus Würselen bei Aachen auch den Betrieb der geschäftskritischen Anwendungen inklusive aller Administratoraufgaben. Zu den Spezialitäten von ComNet zählen ferner Branchenlösungen für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Unternehmen, Pflegeeinrichtungen und Sanitätshäuser.

Nach dem Verkauf aller Geschäftsanteile an Netgo wird sich einer der Firmengründer, Bernd Schmitz, in den Ruhestand zurückziehen. Sein Bruder Holger Schmitz ist erst 52, daher bleibt er der Gesellschaft als Geschäftsführer und Miteigentümer erhalten - durch eine Rückbeteiligung an der Holding. Er freut sich riesig, dass ihm dieser Schachzug gelungen ist: "Meine Begeisterung für neue Technologien und 's a Service'-Modelle bleibt ungebrochen und gemeinsam können wir weiter überdurchschnittlich wachsen", glaubt er.

Sein Bruder Bernd blickt auf die fast 30jährige Firmenhistorie stolz zurück: "Wir waren stets Lage, uns in dieser Branche mehrfach neu zu erfinden. Ich bin glücklich, mein berufliches Lebenswerk nun an einen optimalen Partner zu übergeben."

Lesetipp: Netgo feiert Richtfest

Die ComNet-Übernahme ist für Netgo ein erster Schritt in der selbstgesteckten 'buy and build'-Strategie. 2007 von Benedikt Kisner und Patrick Kruse in Borken (NRW) gegründet, beschäftigt das IT-Systemhaus aktuell 350 Mitarbeiter an 17 Standorten - Tendenz: steigend. Dabei fokussiert sich Netgo auf Produkte und Services in den Geschäftsbereichen Hosting, Storage, IT-Infrastruktur, IT-Sicherheit, Telekommunikation, Messaging, IoT und Analytics sowie auf kundenspezifische Lösungen. Über 3.000 Unternehmen aus dem gesamten Bundesgebiet zählen zu den Kunden des Systemhauses aus Borken.

Aus Sicht von Netgo passt ComNet hervorragend in die Gruppe, da dieser Provider neben seiner hohen Expertise im Rechenzentrumsbetrieb auch deutliche Ausbaukapazitäten am Standort Würselen für weitere Kunden und Mitarbeiter vorhält. Netgo-Gründer Benedikt Kisner, freut sich schon auf die Zusammenarbeit mit den 21 neuen Kollegen: "Mit ComNet haben wir einen etablierten Private-Cloud-Spezialisten mit klarem Fokus auf Branchen sowie auf kleine Unternehmen für unserer Gruppe gewonnen."

Lesetipp: Netgo organisiert sich neu

Für Dr. Carsten Rahlfs, Managing Partner bei Waterland, ist die ComNet-Übernahme ein weiterer Schritt auf dem Weg, den bisher stark fragmentierten Markt für IT-Systemhäuser zu konsolidieren. "Dieser Markt nimmt Jahr für Jahr um zehn Prozent zu", so die Analyse des Hamburger Finanzinvestors.

Oliver Wegner, Partner von eb4y und Inhaber der evolutionplan AG, hat die Schmitz-Brüder während des gesamten Transaktionsprozess eng begleitet und beglückwünscht sie nun zu ihrer Entscheidung: "Sie haben ihr Geschäftsmodell genau zum richtigen Zeitpunkt in Richtung Cloud- und Managed Services gedreht und sich auch rechtzeitig auf dem Weg gemacht, um den richtigen Käufer zu finden".