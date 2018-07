Bereits zum dritten Mal wählte der VAD sysob seine Heimat, den Bayerischen Wald, zur Location der eigenen Hausmesse, des "Gipfeltreffens". In diesem Jahr ging es auf eine Wanderung zum Kleinen Arbersee.

Das "Gipfeltreffen" begann am Mittwoch den 18. Juli mit einem abendlichen Get-together in dem für 3,8 Millionen Euro neu erbauten Arberseehaus am Großen Arbersee. Dort konnten sich die über 130 Teilnehmer des sysob "Gipfeltreffens" (Distributoren, Hersteller, Fachhändler und Systemhäuer) ein wenig kennen lernen.

Am Folgetag ging es gleich um acht Uhr in der Früh mit der Kleinen Arberseebahn zum Kleinen Arbersee hinauf. Wer wollte, ist mitten drin ausgestiegen und zu Fuß hinauf gewandert. Das haben rund 95 Prozent der Teilnehmer getan.

Lesetipp: Sysob und der heiße Bischof

Es folgte kurzen Wanderung um den Kleinen Arbersee herum. Am Ufer des malerisch gelegen Sees waren die Infostände folgender Hersteller aufgebaut: Clavister, Yubico, Password Safe, Stormshield, LigoWave, Rohde & Schwarz Cybersecurity, Ruckus und Trustwave. Auch das Sysob-Schwester-Unternehmen Ebertlang, ebenfalls ein Distributor, präsentierte sich am Kleinen Arbersee. Die Vertreter der Hersteller stellten in Kurzvorträgen ihre Produkte und Partnerkonzepte vor. Unterbrochen wurde diese Rundwanderung durch die Mittagspause im Seehäusl am Kleinen Arbersee.

Nach dem Rückweg zum Ausgangspunkt der Wanderung folgte ein Dinner in der nahe gelegenen Spielbank Bad Kötzting. Ein Highlight des Abends war die Verlosung von zwei Städtereisen nach Hamburg, die von Rohde & Schwarz Cybersecurity gesponsert wurden. Als Keyspeaker referierte zudem der Bestsellerautor, Management-Trainer und Kriminologe Prof. Dr. Jens Weidner. Interessante Branchen- und Fachgespräche sowie ausreichende Gelegenheiten zum Networking rundeten das Event ab.

"Wir haben auch dieses Jahr wieder sehr positives Feedback zu unserer Hausmesse erhalten", so Georg Thoma, Geschäftsführer bei sysob. "Unser Gipfeltreffen ist eine Plattform, auf der Fachhändler, Hersteller und wir als Distributor zu informativen Gesprächen rund um aktuelle Entwicklungen am IT-Markt zusammenkommen, Geschäftsbeziehungen ausbauen und neue Kontakte knüpfen - und das in lockerer Atmosphäre. Dieses Konzept kommt einfach gut an."

Lesetipp: ChannelPartner Roundtable - IoT-Security steht erst am Anfang