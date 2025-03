Mit der Aufnahme von Netz16 überschreitet der Jahresumsatz der Accompio-Gruppe die 100 Millionen-Euro-Marke, durch die 200 neu gewonnenen Beschäftigten steigt die Zahl der Mitarbeiter auf über 700. Mit 15 Standorten ist die Gruppe nun Deutschland-weit vertreten, hinzu kommen Niederlassungen in Ungarn und Bulgarien.

Als Managed Service Provider (MSP) mit Fokus auf Cyber-Security und IT-Infrastruktur ist Netz16 bereits seit 2009 am Markt aktiv. Darüber hinaus unterstützen die Augsburger ihre Kunden bei der Digitalisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen. Mit Netz16 als Gruppenmitglied bekommt Accompio auch ein eigenes Event-Format - den "2. Augsburger Cyber Security Tag", der am 1. Oktober 2025 bereits zum dritten Mal stattfinden wird. Und wie bei den von Accompio durchgeführten Akquisitionen üblich, bleibt auch Netz16-Gründer Andreas Herch als Geschäftsführer an Bord. Immerhin bereichert er die Gruppe nicht nur mit dem eigenen Event sondern auch mit einigen interessante Enterprise-Kunden und viel Cyber-Security-Know-how.

Und so begründet er den Verkauf seiner Firma: "Durch den Zusammenschluss mit Accompio erhalten unsere Kunden Zugang zu einem breiteren Leistungsportfolio und erweiterten Service-Kapazitäten. Gleichzeitig profitieren auch unsere Mitarbeiter von neuen Entwicklungsmöglichkeiten in einer wachsenden Unternehmensgruppe", so der Netz16-Gründer Andreas Herch weiter.

Accompio-Geschäftsführer Simon Berger freut sich ebenfalls auf die Zusammenarbeit mit den neuen Kollegen: "Mit Netz16 gewinnen wir ein starkes neues Mitglied für unsere Gruppe, welches unsere Kernkompetenzen im Bereich Managed Services entscheidend ergänzt. Durch die Kombination werden wir unseren Kunden jetzt ein leistungsfähigeres Portfolio anbieten können. Gemeinsam setzen wir so neue Maßstäbe für innovative und zukunftssichere IT-Services".

Finanziert hat den Deal der Accompio-Investor EOS, der die Gruppe 2023 gegründet hat.

