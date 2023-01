"Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?" - hat sich wohl das Augsburger Systemhaus Netz16 gedacht und zum 1. Januar 2023 den ebenfalls in Augsburg beheimateten Managed Service Provider Parit übernommen - inklusiver aller dort beschäftigten Mitarbeiter, zehn an der Zahl.

Parit agiert schon seit über zehn Jahren als regionales Systemhaus im Großraum München-Augsburg. Es bedient ausschließlich Kunden mit bis zu 50 IT-Anwendern. Dabei hat sich die Parit GmbH in den letzten Jahren auf die Bereiche Cloud-Infrastruktur und Telefonie spezialisiert. Mit diesem Portfolio ergänzt sie das Angebot von Netz16 fast perfekt.

Mit mittlerweile 210 Mitarbeitern hat Unternehmensgruppe im Geschäftsjahr 2022 erstmals mehr als 20 Millionen Euro Umsatz erzielt. 2009 gegründet, ist das Augsburger Systemhaus mittlerweile sowohl organisch als auch durch Akquisitionen beträchtlich gewachsen: 2014 hat Netz16 den Augsburger ISV Alphasystems und 2010 den ostwürttembergischen Telemarketing-Spezialisten Fundwerk übernommen.

Netz16-Geschäftsführer Andreas Herch haben es vor allem von Parits SMB-Kunden angetan, er hält aber auch ansonsten große Stücke von dem gerade akquirierten Unternehmen: "Das ist ein etabliertes Augsburger Systemhaus, das unseren ganzheitlichen Lösungsansatz abrundet." Man kennt sich je schon länger, bedingt durch die unmittelbare Nachbarschaft - zu Fuß sind es gerade mal 400 Meter zwischen beiden Unternehmenssitzen.

Außerdem "hat Parit ein spannendes Lösungs-Knowhow im Cloud-Umfeld aufgebaut, das perfekt zu unserer Managed-Service-Strategie passt", ergänzt Christian Popp, technischer Geschäftsführer bei Netz16.

Und Henning Krebel, der weiterhin als Geschäftsführer die Parit GmbH anführen wird, freut sich schon auf die kommende Zusammenarbeit: "Mit der Netz16 GmbH gewinnen wir einen starken Partner, mit dem wir unseren Kunden ein noch breiteres Produktspektrum, besonders im Bereich IT-Security, anbieten können."



