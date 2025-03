Der Netzwerk-Markt wurde 2024 ordentlich gebeutelt. Alleine in den ersten drei Quartalen gingen Netzwerk-Umsätze über die Distribution in Deutschland laut Zahlen von Context um 20 Prozent zurück. Das traf vor allem den SMB-Markt. Umso erstaunlicher ist es, dass die Firmen sich in der Gunst des Channels weitgehend behaupten konnten: Bei den Channel Excellence Awards 2025 hat sich in der Kategorie "Netzwerke" gegenüber den Bewertungen 2024 wenig verändert.

Offenbar sind die meisten Marktteilnehmer gut aufgestellt und können mit ihren Partnern auch schwierige Phasen gemeinsam durchstehen. Dass das keine Selbstverständlichkeit und kein Selbstläufer ist, zeigt ein Blick auf den unteren Bereich des Rankings. Während es 2024 Ruckus Wireless, Devolo, Level One, Juniper Networks und Bintec Elmeg noch ins Ranking geschafft haben, fehlen diese Namen 2025.

Bintec Elmeg hatte Anfang 2024 den Betrieb eingestellt, Devolo musste 2024 das zweite Mal ein Schutzschirmverfahren in Anspruch nehmen, bei Juniper wartet alles auf die - vorerst aufgeschobene - Übernahme durch HPE. Umso höher ist die Leistung derjenigen einzuschätzen, die es trotz widrigem Marktumfeld geschafft haben, die Qualität der Partnerbetreuung hochzuhalten.

Ein besonderes Lob sprachen die Befragten HPE Aruba aus. Der Anbieter liegt bei der Produktperformance mit Abstand vor den Verfolgern. Da auch die Bewertung in allen anderen abgefragten Kriterien auf hohem Niveau liegt, reichte es 2025 für den Enterprise-Anbieter wieder für den Channel Excellence Award - den er bereits 2020 einmal errungen hatte. Seitdem hatte AVM ein Abonnement auf diese Auszeichnung.

Diese Kategorie umfasst Access Points, Router, Switches, Netzwerkkarten, Repeater und Bridges.

Channel Excellence Award 1. HPE Aruba Networking (2) Preferred Vendor 2. AVM (1) 3. Lancom Systems (3) 4. Cisco Systems (4) 5. Fortinet (5) 6. TP-Link (7) 7. D-Link (6) 8. Netgear (8) 9. Zyxel Networks (11) 10. Alcatel-Lucent Enterprise (10) 11. Extreme Netorks (12) 12. Huawei ()

(Vorjahresplatzierung in Klammern)

