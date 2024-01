Der Branchenverband CompTIA wurde 1982 in einem Vorort vor Chicago gegründet - damals noch als die "Association of Better Computer Dealers" (ABCD). Zum Vergleich: das Deutsche Pendant Bitkom existiert erst seit 1999.

Im Laufe der Zeit bekannt geworden ist der CompTIA durch seine Hersteller-neutralen IT-Zertifizierungen. Außerdem hat sich der Verband zum Ziel gesetzt, seine Mitglieder möglichst effizient miteinander zu vernetzen. Zu diesem Zweck wurden die sogenannten "Communities" gegründet.

Derzeit existieren fünf geografisch getrennte CompTIA-Communities:

- USA & Kanada

- Großbritannien &Irland

- Australien & Neuseeland

- DACH

- Benelux

Die DACH-Community (Deutschland, Österreich, Schweiz) wurde im Februar 2023 in Düsseldorf gegründet. Nach der vollendeten Übernahme von Datto durch den Wettbewerber Kaseya wurde das ehemalige Datto-Netzwerk in die CompTIA-Community DACH integriert. So zählt zu den aktuellen Mitgliedern der DACH-Community unter anderem auch der ehemaligen Datto-Partner Niteflite Networxx. Und so nahm auch Nitflite-Geschäftsführer Max Pfister an dem ersten Vor-Ort-Treffen der CompTIA-DACH-Community teil.

Dieses zweitägige Event fand am 16. & 17. November in Seeheim-Jugenheim bei Darmstadt statt. Dort waren vor allem Netzwerken, Erfahrungs- und Wissensaustausch angesagt. Das Thema Cybersicherheit wurde dabei am ausführlichsten erörtert. Die Diskussionen unter den Vertretern von Systemhäusern, IT-Dienstleister und MSPs beweisen, dass die Themenwahl den Puls der Zeit traf.

Begrüßt wurden die Teilnehmer durch die CompTIA Community-Managerin DACH & Benelux Katrinm Giza, die aus ihren früheren Positionen, unter anderem bei Microsoft, umfangreiche Erfahrungen im Auf- und Ausbau von Netzwerken zu CompTIA mitbrachte.

Der erste Tag des 1. CompTIA DACH Community Meetings stand ganz im Zeichen aktueller Branchenthemen rund um KI, Cybersicherheit und Co.:

Stephan Schmidt, Rechtsanwalt für Cyberlaw Stephan Schmidt referierte zum Thema "Cybersecurity und Recht"

Aron Herr von Ionos ging in seinem Vortrag auf die KI-basierten Automatisierungsmöglichkeiten im Marketing ein

Christian Glessner von Hololux beschrieb die Entwicklung der Kommunikationstools von den Rauchzeichen über die Brieftaube bis zu Mixed Reality

Sandra Steinert-Ramirez von Women in Tech e.V. erklärte, warum die IT weibliche Superkräfte braucht, erklärte und vertiefte das Thema in der anschließenden Paneldiskussion mit erfolgreichen Frauen aus der IT-Branche

Christina Allmeroth stellte die Zertifizierungspfade und das Partnerprogramm von CompTIA vor

Hans Demeyer, Supplier of Optimism & Inspiration bei den Breinpiraten, schloss das offizielle Programm mit eine inspirierende Keynote ab

Der zweite Tag konzentrierte sich auf das MSP-Geschäft, dem zentralen Thema der früheren Datto-Community. Nach einer Keynote von Mostyn Thomas (Pax8) zum Thema Cybersecurity und was MSPs dazu beitragen können, widmeten sich die Teilnehmer der ISO 27001 für Systemhäuser und IT-Dienstleister. Max Pfister berichtete von eigenen Erfahrungen bei der ISO-Zertifizierung seines Unternehmens. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch eine interaktive Diskussion dazu, was MSP-Verträge beinhalten sollten und was nicht, unter der Leitung von Markus Rex von Synaxon.

Am Ende waren sich die Teilnehmer weitgehend einig, "ein lehrreiches und bereicherndes Event für die IT-Community" besucht zu haben, wie es Jürgen Ebner von Information Communication Technology formulierte.

In seinem Schlusswort fasste René Claus die Ergebnisse des Treffens zusammen und lud bereits zum nächsten Termin am 14. März 2024 nach München ein.



