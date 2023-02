Raquet langjährige technologische Erfahrungen aus SAP-, Cloud Development- und Hyperscaler-Welten sollten der Public Cloud Group (PCG) helfen, genau in diesen Marktsegmenten zu expandieren. Ferner soll er die PCG-Präsenz in Österreich ausbauen und sich um Cross-Selling und Marketing der gesamten Gruppe kümmern.

Seine berufliche Laufbahn startete Raquet 2002 bei SAP. Bis November 2009 agierte er dort als Business Consultant, unter anderem auch im Bereich E-Commerce. Anschließend arbeitete Raquet als Vertriebsleiter beim Hygiene- und Medizinbedarf-Hersteller Essity. Im Oktober 2015 kehrte der Diplom-Betriebswert in die IT-Branche zurück. Als Mitglied der Geschäftsleitung war Raquet bei dem IT-Dienstleister q.beyond (früher als QSC bekannt) für das SAP-Business zuständig. Von September 2021 bis Juni 2022 war er Geschäftsführer bei dem Checkout-Experten Snable.

Doch vor allem seine Tätigkeit als Chief Innovation Officer bei q.beyond gab aber den Ausschlag für sein Engagement bei Public Cloud Group . Denn Raquet war maßgeblich daran beteiligt, q.beyond als Hyperscaler-Experten am Markt zu etablieren. Hierzu akquirierte q.beyond unter anderem das auf Cloud-native Softwareentwicklung spezialisierte Unternehmen Incloud Engineering. "Das sind wertvolle Erfahrungen, die ich nun voll einsetzen kann, um PCG an die Spitze der Cloud-Dienstleister in Europa zu bringen," bestätigt Thorsten Raquet. "Ich bin definitiv am richtigen Ort und freue mich auf meine neuen Aufgaben."

PCG-Chef Oliver Schallhorn freut sich ebenfalls sehr, Raquet für sein Unternehmen gewonnen zu haben: "Durch seine langjährige Erfahrung in allen relevanten Bereichen, sowohl bei SAP als Hersteller, als auch bei Kunden und Partnern, bringt Thorsten ein einmaliges Setup an Erfahrung, Skills und Kontakten mit zu uns."

Stand Anfang 2023 beschäftigt die Public Cloud Group über 300 Mitarbeiter und gilt in Deutschland als einer der wenigen IT-Dienstleister, die mit allen drei Hyperscalern im gleichen Maße erfolgreich zusammenarbeiten. Durch die Ende 2022 erfolgte Übernahme des SAP-Partners LNW Soft hat PCG ihr Portfolio um SAP-Cloud-Services erweitert.

