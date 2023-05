Die Starface GmbH baut die Partnerbetreuung weiter aus und stellt ihren Fachhandelspartnern in der DACH-Region eine neue Hotline für die Meldung von Störungen zur Verfügung. Für die durchgängige Erreichbarkeit wurden zwei Rufnummern bei deutschen Providern registriert 0721 50959580 und +49 721 151042180 sowie eigene Rufnummern für Österreich +43 1 235008080 und die Schweiz +41 61 5630608 eingerichtet.

Voraussetzungen für die Störungsmeldung

Die seit Mai 2023 im Live-Betrieb befindliche 24/7-Hotline steht den Partnern in erster Linie für Meldung von Störungen zu den Services Starface Cloud, Starface Connect und Starface DSL zur Verfügung. Darüber hinaus können auch Probleme mit anderen Diensten wie etwa dem Partner-Portal, dem Push-Server oder den Infrastruktur-Komponenten beim Karlsruher UCC-Hersteller gemeldet werden. Grundsätzlich können auch Anwender die Rufnummern bei Störungen der Service-Bereiche nutzen. Allerdings empfiehlt Starface zunächst den betreuenden Partner zu kontaktieren, um lokale Ursachen auszuschließen.

"Durchgängige telefonische Erreichbarkeit ist in vielen Branchen von entscheidender Bedeutung", erklärt Florian Buzin, CEO von Starface. "Daher bauen wir unsere Service- und Support-Kapazitäten kontinuierlich aus. Die neue Störungshotline macht es unseren Partnern leicht, Störungen rund um die Uhr an Starface zu melden. Anschließend behebt unser Experten-Team das gemeldete Problem so schnell wie möglich."

Weiterführende Informationen zur neuen Servicehotline von Starface, unter anderem was gemeldet werden kann und was nicht, finden Reseller und Endkunden beim Kommunikationsanbieter unter diesem Link.