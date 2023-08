Sven Janssen hat bei Sophos mit sofortiger Wirkung die Position des Regional Vice President of Sales für die "Central"-Region in Europa übernommen. Janssen war bisher Senior Director Channel Sales Central Europe. DIese Stelle wurde noch nicht neu besetzt.

In seiner neuen Funktion berichtet Janssen direkt an Gerard Allison, Senior Vice President of Sales für die gesamte EMEA-Region. Allison hatte diese Aufgabe im Dezember 2022 übernommen. Er kam vom VAD Exclusive Networks und war davor unter anderem bei Gigamon und Juniper Networks beschäftigt.

Janssens Aufgabe ist es nun, die Vertriebsteams für Unternehmen und den Mittelstand in Zentraleuropa zu leiten und die und die Go-To-Market (GTM)-Strategie von Sophos in der Region weiterzuentwickeln. Dabei arbeitet er eng mit dem Center of Excellence (CoE), den Channel- und Sales Engineering-Teams zusammen zuarbeiten.

"Ich freue mich sehr auf meine neue Position und Rolle", sagt Janssen. "Der Schutz unserer Kunden und die Zusammenarbeit mit unseren Partnern liegt uns sehr am Herzen. Unser Erfolg bestätigt, dass wir mit unserem Cybersecurity-Ökosystem und unserem Cybersecurity-as-a-Service den richtigen Weg eingeschlagen haben, sowohl bei unseren Kunden als auch bei Resellern und MSPs. Diesen Erfolgskurs möchte ich in meiner neuen Rolle fortsetzen und ausbauen."

Janssen startete seine Karriere bei Sophos im Februar 2019 als Director Channel Sales für DACH und wurde später für die gesamte Central Region verantwortlich. Bevor er zu Sophos kam, war Janssen seit 1999 in leitenden Vertriebs- und Channel-Positionen bei SonicWall/Dell und Symantec tätig.

