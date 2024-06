Mit Stephanie Holdt gelangt eine ausgewiesene Finanzexpertin in den Aufsichtsrat der Bechtle AG. Seit über zwei Jahren ist sie bereits Finanzchefin und Mitglied der Konzerngeschäftsführung bei der Voith Group, davor war sie über drei Jahre als CFO (Chief Financial Officer) bei dem US-amerikanischen Baustoffgroßhändler USG in Chicago tätig. Von 2014 bis 2018 verantwortete Holdt das Controlling des deutschen Baustoffgroßhändler Knauf, die drei Jahre davor war sie als Senior Director Finance bei der BMW-Gruppe in München beschäftigt. Von 2009 bis 2011 hatte Holdt die Verantwortung für das Corporate Controlling bei Knorr-Bremse. Ihre berufliche Karriere startete die Diplomkauffrau (FH) 2003 bei der Brose Group in Bamberg, wo sie rasch Führungsfunktionen im Bereich Controlling und Finanzen mit Stationen in den USA übernahm.

Für Stephanie Holdt ist es bei Bechtle das erste Aufsichtsratsmandat: "Das Unternehmen im Aufsichtsrat in diesem dynamischen Umfeld zu begleiten ist eine spannende Aufgabe, die ich mit Freude angehe! Ich bin dankbar und stolz mit meiner Erfahrung meinen Teil beizutragen, und es reizt mich besonders, dies für ein wachstumsstarkes und innovatives Unternehmen wie Bechtle zu tun", sagt die 45-Jährige.

Am 11. Juni 2024 stellte sie sich den Bechtle-Aktionären persönlich vor: "Ich freue mich sehr darauf, als Aufsichtsrätin Impulse für die weitere nachhaltige Entwicklung des Unternehmens zu setzen. Bechtle ist sehr gut aufgestellt und wird in der digitalen Transformation mit zukunftsorientierter Informationstechnologie für die Kunden erfolgsentscheidend sein."

Elke Reichart, die Vorgängerin von Stephanie Holdt im Aufsichtsrat, wird sich von nun an auf ihre Tätigkeit als Chief Digital and Sustainability Officer bei Infineon Technologies konzentrieren. Bechtles Aufsichtsratsvorsitzende Klaus Winkler bedankt sich bei ihr ganz herzlich für ihre engagierte und fachlich wertvolle Mitarbeit und bedauert ihr vorzeitiges Ausscheiden aus dem Gremium sehr.



