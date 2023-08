Securepoint legt schon länger Wert auf Ausbildung - sowohl intern als auch bei seinen Systemhauspartnern, für deren Azubis er extra ein Förderprogramm aufgelegt hat. Zum Start des neuen Ausbildungsjahres in Niedersachsen hat bei dem Unternehmen eine ganze, neue Nachwuchsgeneration angefangen: Neun Azubis und vier junge Menschen, die ein duales Studium anfangen, hatten ihren ersten Tag bei dem Unternehmen und wurden mit großen Schultüten begrüßt. Was darin war, kann aus Sicherheitsgründen nicht verraten werden.

Bekannt ist jedoch, dass damit die Ausbildungsquote des IT-Sicherheitsherstellers auf über 14 Prozent steigt. Nachwuchsförderung und mehrere Ausbildungskooperationen haben sich zudem bewährt: Dieses Jahr konnten alle Auszubildenden im Bereich Fachinformatik übernommen werden. Acht Auszubildende haben zuvor erfolgreich die IHK-Abschlussprüfung absolviert - vier davon mit 100 Prozent bei Präsentation und Fachgespräch in der mündlichen Abschlussprüfung.

"Der beste Weg gegen den wachsenden Fachkräftemangel ist die gute Qualifizierung junger Menschen", sagt Catharina Sievers, Human Resources Director bei Securepoint. "Als Unternehmen mit starkem Fokus auf Bildung bietet Securepoint eine langfristige Perspektive in der Zukunftsbranche IT-Sicherheit." Das gute Abschneiden der eigenen Azubis sieht Sievers als ein Zeichen von "hoher Motivation und fachlicher Expertise", führt die guten Ergebnisse aber auch auf das eigene, fünfköpfige Team von IT-Ausbilderinnen und IT-Ausbildern zurück.

Das Unternehmen kooperiert bei der Berufsorientierung mit regionalen Schulen und der Leuphana Universität Lüneburg. Zur Ansprache potenzieller Nachwuchskräfte setzt es auf Berufsorientierung und Bewerbungstrainings an Schulen, Praktikumsangebote, Jobmessen sowie die aktive Beteiligung an Projekten. Zum Beispiel geben Auszubildende des Unternehmens als IHK-Ausbildungsbotschafter sowie durch Gestaltung und Durchführung von IT-Sicherheitstrainings an den örtlichen Berufsschulen ihr Wissen und ihre Erfahrung an Schülerinnen und Schüler weiter.

Securepoint versucht als selbst die Ausbildungsbedingungen für eigene und fremde Azubis positiv mitzugestalten. "Als gute berufliche Perspektive für künftige IT-Fachkräfte wertet Sievers zudem ein neues regionales Angebot, in das der Hersteller seine fachliche Expertise einfließen lassen durfte. "Drei unserer neuen dual Studierenden starten im ersten Studiengang Medien- und IT-Management der Berufsakademie Lüneburg. Dadurch halten wir Leistungsträgerinnen und Leistungsträger in der Region", erklärt Sievers weiter.

