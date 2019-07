In ihrer Rolle als Channel-Chefin bei Lexware ist Bonarius gemeinsam mit ihrem Team verantwortlich für die Bereiche Fachhandel, Distribution, Retail und Online-Handel. Auf dieser Position soll sie des das Channel-Geschäft von Lexware weiter ausbauen.

Die Vertriebs- und Marketingexpertin war bereits in verschiedenen Unternehmen in der IT- und Medienbranche tätig. In ihrer letzten Funktion war Bonarius als Director Retail bei Tech Data für das Consumer Geschäft zuständig. Weitere Stationen in ihrer über 20järigen Karriere waren unter anderem ChannelPartner von IDG, McAfee, Ingram Micro sowie Agfa.

Damit hat die hat die Haufe Group mit Diana Bonarius eine erfahrene Expertin aus dem Retail-Business für sich gewonnen. In ihrer neuen Funktion berichtet sie direkt an Jörg Frey, Geschäftsführer der Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, einem Unternehmen der Haufe Group. Diana Bonarius folgt auf Marco Coriand, der seit Anfang 2019 als Director Channel Sales den indirekten Vertrieb bei dem Frankfurter Digitalisierungsexperten Crossinx aufbaut.

Bonarius freut sich schon auf die neue Herausforderung: "Lexware bietet schon jetzt vielfältige Cloud-Lösungen und SaaS-Angebote im Channel. Diese Lösungen sowie neue Geschäftsfelder gilt es zukünftig weiter auszubauen. Gleichzeitig konzentrieren wir uns aber auch auf das Wachstum und die Betreuung unserer bestehenden Partner sowie die Akquisition von neuen Resellern."