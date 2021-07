Damit ist sie als Vertriebsleiterin für die Go-to-Market-Strategie von Google Cloud in der Region Europa, Nahost und Afrika verantwortlich. Ferner soll sie internationale Kunden bei ihrer digitalen Transformation unterstützen, heißt es in der Pressemitteilung. Erst vor einer Woche verkündete Google, die Stelle des Deutschland-Chefs neu besetzt zu haben (ChannelPartner berichtete).

Fox-Martin blickt auf eine fast 32-jährige Karriere in der IT-Branche zurück: Die vergangenen 13,5 Jahre war sie bei SAP angestellt - zuletzt als weltweite Vertriebschefin und Vorstandsmitglied, im SAP-Jargon " President of Global Sales, Services, and Customer Engagement". Vor ihrer Zeit bei SAP hatte sie 18,5 Jahre verschiedene Führungspositionen bei Oracle inne - unter anderem mit Verantwortung für die Regionen Asien, Australien und Großbritannien.

Daneben ist Fox-Martin seit anderthalb Jahren Vorstandsmitglied bei dem weltweit tätigen Rechenzentrumsbetreiber Equinix. 2020 wurde ie zum vierten Mal in Folge in die "Top 50 Most Powerful Women International"-Liste des Fortune Magazine aufgenommen.

Bei Google Cloud soll Fox-Martin vor allem global tätige Neukunden wie die Deutsche Bank, Ford, Lloyds Banking Group, LVMH, Nokia, Orange, Renault und SEB betreuen und den Wachstumskurs von Google Cloud in Europa fortsetzen.