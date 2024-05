Das Gruppenbild

Alle 70 Cyber Security-Experten der Compass Gruppe. Die Aufwärmphase

Erstes informelles Treffen in der Burg Hemmersbach. Die Keynote

Christian Gäbel, der Cyber Security-Spezialist von pco, hielt die Keynote auf dem "Compass Cyber Security Castle 2024". Andreas Kleinknecht, Projektmanager der Compass Gruppe

"In der Compass Cyber Security Community tauschen wir Wissen und Erfahrungen aus und werden so gemeinsam die Sicherheit unserer digitalen Welt verbessern". Dirk Henniges, Geschäftsführer der Compass Gruppe

"Wir haben eine Community ins Leben gerufen, die wir nun weiter mit Leben füllen werden."

Im April 2024 haben die 37 Mitglieder de Compass Gruppe eine "Cyber Security Community" gegründet. Aus dieser Gemeinschaft heraus entstand sogleich das "Deutsche Incident Response Team" (DIRT). Dieses agiert deutschlandweit, die dort tätigen Sicherheitsexperten (ca. 50 an der Zahl) sind auf die schnelle Reaktion und rasche Bewältigung von Sicherheitsvorfällen spezialisiert. Das DIRT koordiniert alle Maßnahmen bei Cyber-Angriffen, es führt forensische Untersuchungen durch und unterstützt Kunden der Compass-Mitglieder bei der Wiederherstellung ihrer Systeme.

Das erste Vor-Ort-Treffen der "Compass Cyber Security Community" und des DIRT fand am 23. und 24. April 2024 in der historischen Burg Hemmersbach bei Köln statt. An diesem "Compass Cyber Security Castle" nahmen insgesamt 70 Security-Spezialisten aus den deutschlandweit vertreten Compass-Mitgliedsunternehmen teil. Hinzu kamen 15 Vertreter von namhaften Security-Herstellern wie CheckPoint, Fortinet, Hornetsecurity, SonicWall, Sophos und TrendMicro.

Auf der Burg Hemmersbach wurden auch die genauen Ziele der Compass Cyber Security Community festgelegt:

Förderung der Zusammenarbeit im Bereich der Cybersicherheit innerhalb der Compass Gruppe

Etablierung einer Plattform für Experten, um sich über aktuelle Bedrohungen, Trends und bewährte Sicherheitspraktiken auszutauschen

Kunden besser auf Cyber-Angriffe vorbereiten und gemeinsam effektive Abwehrmaßnahmen gegen diese Cyber-Attacken entwickeln

Die Keynotes auf dem Event hielten der freischaffende Sicherheitsexperte Mark Semmler und der Cyber Security-Spezialist von pco Christian Gäbel. Sie beide boten den Teilnehmern tiefe Einblicke in die aktuellen Herausforderungen und Entwicklungen der Cyber-Security-Branche. Danach standen vor allem die Herausforderungen der im Oktober 2024 in Kraft tretenden NIS2-Richtlinie im Vordergrund.

"Diese EU-Bestimmunen zur Cybersicherheit werden erhebliche Auswirkungen auf Unternehmen in Deutschland haben und wir sollten uns darauf vorbereiten", sagte Dirk Henniges, Geschäftsführer der Compass Gruppe. "NIS2 eröffnet uns aber auch viele Optionen für neue Managed Service-Modelle in einem ohnehin sehr stark wachsenden Geschäftsbereich. Auch der Arbeitskreis DIRT wird diese Entwicklungen weiterverfolgen", da ist sich der Compass-Chef ganz sicher.

In den anschließenden sechs - von den Security-Herstellern organisierten - Workshops konnten die Teilnehmer ihr Wissen vertiefen und praktische Erfahrungen austauschen. Die insgesamt anderthalb Tage des "Compass Cyber Security Castle" waren von intensiver Vernetzung geprägt.

Nach diesem Live-Event geht es aber weiter: Mitglieder der Compass Cyber Security Community werden sich nun fortlaufend virtuell austauschen und auch mal persönlich treffen. Und das nächste Vor-Ort-Event der Compass Cyber Security Community wird rund um den 3. Juni 2025 in Fulda abgehalten.

Dirk Henniges' Resümee der diesjährigen Veranstaltung ist durchweg positiv: "Ich freue mich über das positive Feedback der Teilnehmer zu dieser Veranstaltung. Sie sind unsere Partner für die zukünftigen Herausforderungen im Security-Geschäft. Wir haben eine Community ins Leben gerufen, die wir nun weiter mit Leben füllen werden. An den Themen wollen wir weiterarbeiten", so der Compass-Chef.



