Die Ingram Micro Distribution GmbH baut mit Epson Deutschland eine neue Vertriebseinheit auf, um Fachhändlern noch breiter aufgestellt und beratend zur Seite stehen zu können. Mit der Epson Business Unit soll die strategische Zusammenarbeit mit dem Hersteller von Druckern, Multifunktionsgeräten und Projektoren ausgebaut werden. Dazu hat Ingram Micro das Team rund um das Portfolio auf fünf Mitarbeiter für Einkauf, Marketing, Business Management und Vertrieb erweitert.

Die neue Business Unit ist bei Ingram Micro in die Abteilung Drucker und Zubehör integriert und soll so Fachhändlern aus Small-, Medium- oder Retail-Business ein Höchstmaß an individueller Betreuung bieten. Regelmäßige Schulungen der Mitarbeiter, der tägliche Austausch mit Epson oder etwa Live-Demos von neuen Produkten sorgen laut Distributor für ein kompetentes und schnell agierendes Team.

Claudia Huber-Völkl, Senior Manager Business Unit Peripherals bei Ingram Micro: "Die Marktstellung von Epson bei den Business-Produkten ist für uns von großer Bedeutung, um zukünftig weiter gemeinsam mit Epson im IT-Channel zu wachsen. Damit kommt auch der Value-Gedanke nicht zu kurz, der auch in Epsons Business Imaging+ Partnerprogramm verankert ist." (KEW)

