Epson hat seine erfolgreichen EcoTank-Drucker um die Varianten ET-2720, ET-2726 und ET-2756 erweitert. Wie ihre Vorgänger versprechen sie kostengünstigen Betrieb und geringen Platzverbrauch auf dem Schreibtisch.

EcoTank-Drucker kommen ohne Patronen aus. Stattdessen sind sie mit großen Tintentanks ausgerüstet, die per Tintenflasche nachgefüllt werden. Die bereits im Lieferumfang enthaltene Tinte entspricht laut Epson der Menge von 88 handelsüblichen Tintenpatronen. Damit kann der EcoTank ET-2756 bis zu 14.000 Seiten in Schwarzweiß und 6.500 Seiten in Farbe drucken, die 2720er-Serie bis zu 6.500 Seiten in Schwarzweiß und 3.600 Seiten in Farbe.

Die Modelle zeichnen sich durch ein neu entwickeltes Design aus. So sind die Tanks von vorne zugänglich, was für Platz und eine bequemere Füllstand-Kontrolle sorgt. Darüber hinaus garantieren die neuen Nachfüllflaschen sauberes Nachfüllen durch ein Schlüssel-Schloss-Prinzip, das die Verwechslung der Farben beim Nachfüllen verhindert.

ET-2750 jetzt auch als ET-2756 in Weiß

Während sich der ET-2720 und der weiße ET-2726 sehr gut als 3-in-1-Geräte für den Einstieg eignen, bietet der ET-2756 zusätzlich beidseitigen Druck und einen SD-Kartensteckplatz. Die Drucker sind mit Wi-Fi und Wi-Fi Direct ausgestattet, die den drahtlosen Druck von mobilen Geräten möglich machen. Für Android-Geräte gibt es zudem die iPrint-App mit der speziellen Funktion „Email Print“, um Dateien von fast überall auszudrucken.

„Wir wissen, dass unsere Kunden großen Wert auf niedrige Betriebskosten und geringen Platzbedarf legen“, erklärt Jörn von Ahlen, Leiter Marketing der Epson Deutschland GmbH. „Mit den neuen EcoTank-Modellen sparen Anwender bis zu 90 Prozent der Tintenkosten und dank ihres kompakten Designs benötigen die Drucker nur wenig Platz.“

Die neuen Modelle sind ab April 2019 im Fachhandel verfügbar. Die UVPs inklusive Steuer lauten für die kleineren Modelle ET-2720 (schwarz) und ET-2726 (weiß) 309,99 Euro, für den weißen ET-2756 empfiehlt der Hersteller 399,99 Euro.