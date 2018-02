Zusätzlich zur Gesamt-Europa-Region verantwortet Ilijana Vavan als General Manager DACH auch die Geschäfte desSecurity-Anbietersin Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Vor ihrem Amtsantritt bei Kaspersky im Januar 2018 war die Top-Managerin 15 Monate lang als Senior Sales Director für das für das Umsatzwachstum von Oracle in Deutschland und der Schweiz zuständig.

Zuvor hatte Ilijana bei Kontron, Saba Software, Juniper Networks und als Managing Director für Westeuropa bei Kaspersky Lab (von 2010 bis 2012) ebenfalls Führungspositionen inne. Davor war sie bei Microsoft für verschiedene Bereiche verantwortlich, unter anderem für die Enterprise- und Partnerstrategie in der Region Zentral- und Osteuropa. Insgesamt bringt Vavan knapp 25 Jahre Führungserfahrung in der IT-Industrie mit.

Ilijana schloss ihr Informatikstudium mit einem Master an der Technischen Universität Twente in den Niederlanden ab.

Vavan soll Kaspersky in Europa strategisch neu ausrichten und in allen relevanten Märkten - Heimanwender, Mittelstand und Enterprise - die Position des Unternehmens alsCyber-Security-Experte ausbauen.

Ilijana ist froh, zu Kaspersky zurückzukehren: "Das ist eine sehr spannende und herausfordernde Zeit, um eine tragende Rolle bei der Gestaltung einer erfolgreichen Zukunft zu übernehmen", sagt die frischgebackene Managing Director Europe bei Kaspersky Lab. "Eine wachsende Zahl von Cyberangriffen, Sicherheitslücken und Datenpannen rückt das Thema Cybersicherheit zunehmend in den Fokus von Verbrauchern und Unternehmen. Unsere Technologie und Forschung stellt eine großartige Gelegenheit dar, unsere Mission - alle Anwender vor allen Gefahren im Cyberspace zu schützen - fortzusetzen."

Auch Ilijanas Chef, Chief Business Officer Alexander Moiseev, freut sich schon darauf, mit ihr zusammen zu arbeiten: "Mit Ilijanas großer Erfahrung im IT-Vertrieb, ihrem Elan und ihrer Leidenschaft sind wir zuversichtlich, dass sie uns helfen wird, in Europa weiter zu wachsen und starke sowie erfolgreiche Kunden- und Partnerbeziehungen aufzubauen".

