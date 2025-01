Ein Urgestein der deutschen IT-Branche, der langjährige Microsoft-Top-Manager Robert Helgerth, mischt wieder im IT-Channel hierzulande mit. Nach seiner vierjährigen Tätigkeit als CEO bei Elatec hat er im August 2024 die Axaitra Holding gegründet. Deren Ziel ist es, europäische Managed Service Provider zusammen zu bringen, ähnlich wie dies die niederländische Your.Cloud bereits tut.

Bei diesem Vorhaben agiert Helgerth nicht allein, er hat sich den Investor Johannes Lindinger als Partner an Bord geholt. Dieser wiederum brachte seinen ehemaligen Arbeitgeber, den Finanzinvestor Greenpeak Partner mit ins Boot.

Finanziell gut ausgestattet befindet sich Axaitra nun auf der Suche nach in Europa ansässigen Managed Service Providern mit Fokus auf die Public Cloud. Ganz klar bevorzugt werden dabei Microsoft-Partner, die sich in der Azure-Cloud und in der Microsoft-365-Welt zu Hause fühlen und am besten noch über fundierte KI-Kenntnisse verfügen. Im Visier hat Axaitra dabei IT-Dienstleister mit Jahresumsätzen zwischen zwei und 15 Millionen Euro bei einer EBITDA-Marge von mindestens zehn Prozent.

Einen ersten Managed Service Provider (MSP), der diese Kriterien erfüllt und sich der Gruppe anschließen möchte, hat Axaitra in Spanien gefunden. Es ist die Zertia Telecomunicationes S.L., die Felix Garcia 2015 in Madrid gegründet wurde. Zertia versorgt mittelständische Kunden in Spanien mit Microsoft-Lösungen - Branchen übergreifend. Dieser spanische Microsoft-Partner gilt dabei als Vorreiter bei der Einführung von KI-gestützten Systemen.

Zertia-CEO Garcia bekundet seine Freude über den Beitritt in die Axaitra-Gruppe: "Diese Transaktion ermöglicht es uns, unsere Dienstleistungen auszubauen und unseren Kunden mehr Lösungen anzubieten. Gemeinsam mit Axaitra können wir unsere Marktpräsenz stärken und neue Wachstumschancen für unserer Kunden erschließen."

Axaitra-CEO Robert Helgerth ist über den Neuzugang ebenfalls höchst erfreut: "Die Übernahme von Zertia Telecommunicationes SL ist ein wichtiger Schritt für unsere Gruppe. Zertia bringt nicht nur ein erfahrenes Team und erstklassige KI-Dienste mit, sondern auch eine starke Kundenbasis in Spanien. Diese Übernahme wird uns helfen, unsere Marktposition in Europa zu festigen und unser KI-Dienstleistungsangebot zu erweitern."

» CP-Newsletter Mit unseren kostenlosen CP-Newslettern bleiben Sie stets top informiert

und erhalten Zugriff auf all unsere Studien! Hier anmelden!

Helgerth ist seit 1982 beruflich tätig. Zu seinen ersten Stationen in der IT-Branche zählten Compaq und Digital (heute: HP Inc.) sowie Poet (heute: All for One). Danach war der Manager mehrere Jahre lang bei Microsoft beschäftigt: Ab 2009 leitete er bei dem Softwarekonzern die europäische Partnerorganisation, bevor er von 2016 bis 2019 Microsofts Partnergeschäft in Asien von Hongkong aus steuerte. Seit seiner Rückkehr nach Deutschland 2020 betätigt sich Helgerth als Investor, bis Mitte 2024 agierte als CEO bei dem RFID- und NFC-Anbieter Elatec.



Mehr zum Thema:



Robert Helgerth verlässt Elatec

Helgerth 2009 bei Microsoft

Berchtenbreiter wird Helgerth-Nachfolger

Niederländische MSP-Gruppe Your.Cloud erwirbt Abtis