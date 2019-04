Rübenkamp ist im April 2015 als Werkstudentin bei dem ökobewussten Cloud-Provider gestartet - zunächst als Assistentin der Geschäftsführung, bevor sie noch im selben Jahr die Teamleitung Personal und Administration sowie den Bereich Einkauf übernahm und Mitte 2017 zum Head of Finance, Legal & HR aufstieg. Mit ihr als CFO ist das Führungsquartett bei Cloud&Heat nun komplett. Diesem gehören außer ihr Nicolas Röhrs (CEO), Marius Feldmann (COO) und der Cloud&Heat Gründer Dr. Jens Struckmeier als CTO an.

Kristina Rübenkamp hatte ihren Abschluss als Diplom-Kauffrau an der Fachhochschule für Wirtschaft in Hannover 2005 gemacht. Danach war sie zunächst im International Office der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften tätig und übernahm dort 2008 die Leitung. 2013 begann sie ihr Masterstudium in Kommunikationspsychologie und -management und seit Februar 2018 bemüht sie sich um einen MBA-Abschluss.

Im Laufe ihrer vierjährigen Tätigkeit bei Cloud&Heat konnte sie schon einige interessante Erfahrungen sammeln, zum Beispiel während einiger erfolgreicher Finanzierungsrunden, die der Cloud-Provicer mit internationalen Venture Capital-Unternehmen abschließen konnte. Ihr Chef, CEO Nicolas Röhrs ist auch voll des Lobes über sie: "Mit Kristina steigt eine geschätzte, langjährige Kollegin in das Management-Team auf. Sie hat uns maßgeblich bei der Entwicklung von einem innovativen Start-up zu einem führenden Anbieter von energieeffizienten, skalierbaren und sicheren Rechenzentrumslösungen unterstützt."

Und sie selbst freut sich auch schon sehr, "seit vier Jahren ein Teil der Erfolgsstory von Cloud&Heat zu sein und diese aktiv mitgestalten zu können".