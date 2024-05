Anfang März 2023 machte der Abgang von BurdaCommerce-Direktorin Aliz Tepfenhart - der heimlichen Chefin von Cyberport - deutlich, dass der Burda-Elektronikversender eine neue Führung benötigt. Doch dann ging bei dem Unternehmen alles ganz schnell: Zum 31.3. wurde das bisherige fünfköpfige Führungsteam bestehend aus René Bittner, László Kovacs, Jens Lippert, Franziska Pyttel und Andreas Wilhelm abberufen und durch eine neue Doppelspitze ersetzt. Seitdem leiten COO Maik Friedrich und CFO Stefan Köhler als geschäftsführende Direktoren Cyberport, mit Burda-Vorstand Marc Al-Hames als alleinigem Verwaltungsrat im Hintergrund.

Offenbar wurde der radikale personelle Neuanfang nötig, weil bei dem Elektronikversender dringender Handlungsbedarf besteht. "Als Folge der angespannten Marktsituation und im Zuge der Neuausrichtung wird die Organisation in den nächsten Monaten Kosten reduzieren und startet dafür jetzt einen Restrukturierungsprozess", kommentiert Marc Al-Hames die Bestellung der neuen Geschäftsführung. Im Rahmen der Restrukturierung der Organisation habe Cyberport auch die Geschäftsführung deutlich verschlankt. Gleichzeitig bemüht sich der Burda-Vorstand um Optimismus: "Wir sind fest davon überzeugt, dass der E-Commerce-Markt trotz der aktuellen Herausforderungen nachhaltig große Chancen für uns bietet. Die laufende Zusammenführung unserer starken Marken Computeruniverse und Cyberport bringt bereits jetzt zahlreiche Synergien, die wir weiter konsequent ausbauen werden."

Neue Geschäftsführung mit viel operativer Erfahrung

Die Integration des kleineren Burda-Elektronikversenders Computeruniverse in Cyberport ist auch der Hintergrund für den nun erfolgten Aufstieg von Maik Friedrich an die Unternehmensspitze. Der 37-jährige stieß bereits 2009 zu Computeruniverse und bekleidete dort Positionen im Produktmanagement, Einkauf und Category Management. Von 2014 bis 2019 war Friedrich CTO von Computeruniverse und ab 2019 bis zur Zusammenführung mit Cyberport dann schließlich Geschäftsführer. Dass mit Maik Friedrich als geschäftsführender Direktor und COO die Rolle von Computeruniverse innerhalb von Cyberport gestärkt wird, ist auch daran zu erkennen, dass der Onlinehändler im April ein neues Office in Bad Homburg eröffnet hat, dem bisherigen Standort von Computeruniverse.

Friedrichs Geschäftsführerkollege, der 47-jährige Stefan Köhler, war vor seinem Wechsel zu Cyberport als CFO für den Parfümversender Flaconi, den Gastronomie-Dienstleister Hospitality Digital - einem Teil der Metro AG - sowie bei Lidl Digital tätig. Während die Geschäftsführung von Cyberport in der Vergangenheit häufig mit Managern besetzt wurde, die zuvor nur wenig E-Commerce-Erfahrung gesammelt hatten, wird das Unternehmen nun von zwei Managern geführt, die bereits viele Jahre operativ im Onlinehandel tätig sind - keine schlechte Voraussetzung, um Cyberport durch die aktuell für den digitalen Handel eher schwierige Zeit zu steuern.