Wie die Fujitsu Technology Solutions GmbH in München mitteilt, kommen mit der neuen Lifebook U7-Serie besonders leistungsfähige Modelle ihrer ultramobilen Premium-Business-Familie auf den Markt. Das Update beinhaltet die aktuellen Intel Core-Prozessoren der 11. Generation sowie eine Vielzahl von Neuerungen, um Anwender in ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen.

Die Lifebook U7-Serie gibt es in drei unterschiedlichen Displaygrößen als U7311 in 13,3 Zoll, als U7411 in 14 Zoll und das U7511 in 15,6 Zoll. Alle neuen Modelle sind deutlich schlanker und bis zu 15 Prozent kompakter als die Vorgänger und in Silber oder Schwarz erhältlich. Die 14- und 15,6-Zoll-Ausführungen füllen das nahezu rahmenlose Display, dank Intel IRIS Xe-Grafik und dem Dual-Channel-Speicher mit gestochen scharfen Bildern fast bis zum Rand aus.

Für alle, die viel unterwegs sind, sorgt ein leistungsstarker 65-Wh-Akku den ganzen Arbeitstag für mobile Produktivität und kann über Thunderbolt-4 kompatible USB-C-Anschlüsse geladen werden. Auf Wunsch gibt es die Lifebook U7411 und U7511 auch mit integrierter 5G-Konnektivität.

Fokus auf Mobilität, Sicherheit und Komfort

Bei der Authentifizierung haben die Nutzer die Wahl zwischen Windows Hello und der berührungslosen Fujitsu PalmSecure-Authentifizierung, die im Vergleich zu allen anderen integrierten biometrischen Authentifizierungen die höchste Sicherheit bietet. Für Sichtschutz sorgt bei ausgewählten Modellen ein elektronischer ePrivacy-Filter der Unberechtigten das heimliche Mitlesen erschwert. Zudem lässt sich die eingebaute Webcam durch die integrierte manuelle Kameraabdeckung komplett verschließen.

Mehr Ausrüstung bedeutet bei der Lifebook U-Serie nicht mehr Gewicht. Mit dem neuen Magnesiumgehäuse werden die Geräte der gesamten Produktlinie sogar leichter. So wiegt das 14-Zoll Lifebook U7411 nur 1.200 Gramm, das größere 15,6-Zoll Modell gerade einmal 1.500 Gramm.

Leistungsstarke Business-Plattform mit Long-Lifecycle-Garantie

Darüber hinaus stellt Fujitsu die Lifebook E5-Serie als leistungsstarke Business-Plattform mit Long-Lifecycle-Garantie vor. Damit sei eine Nutzung für 24 Monate ohne Updates von Mainboard oder BIOS garantiert. Dies sei besonders im Hinblick auf die Zertifizierung mit kundenspezifischer Hard- und Software empfehlenswert sowie für vertikale Märkte wie das Gesundheitswesen, den Einzelhandel oder den öffentlichen Sektor.

Alle neuen Systeme der E5-Serie sind vorab getestet und zertifiziert, damit die Kompatibilität mit geschäftskritischem Zubehör und Peripheriegeräten gewährleistet ist.

„Unsere neue Notebook-Generation stellt das Nonplusultra an Rechenleistung, Sicherheit, Flexibilität und Portabilität dar, das heute zu realisieren ist - besonders wichtig in einer Arbeitswelt, die sich durch die globale Pandemie für immer verändert hat“, so Rüdiger Landto, Head of Client Business Europe bei Fujitsu. „Mit diesen Geräten können die Nutzer den ganzen Tag über produktiv sein, ganz egal wo. Zudem haben die Unternehmen die beruhigende Gewissheit, dass unsere langlebigen Notebooks die Kontinuität und Verfügbarkeit ihrer Systeme gewährleisten."

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Lifebook Modelle können laut Fujitsu Deutschland ab sofort bestellt werden. Für die Lifebook U7-Serie soll es, je nach Ausstattung, preislich ab 1.099 Euro losgehen und die Lifebook E5-Serie ist ab 849 Euro zu haben.