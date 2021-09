PayPal ist eine der beliebtesten Bezahloptionen im E-Commerce. Die neue Version der PayPal-App, die noch 2021 veröffentlicht wird, wird laut Hersteller noch mehr Möglichkeiten für die digitale Brieftasche ("digital wallet") bereitstellen. Marktforscher von Juniper Research gehen davon aus, dass sich Zahl der Digital-Wallet-Nutzer bis 2025 auf 4,4 Milliarden Personen verdoppeln wird.

So wird es mit der neuen App nun ganz einfach sein, eine Spendenaktion mit PayPal Generosity Network zu starten. Wer möchte, kann seine Einkäufe simpel mit dem PayPal QR-Code bezahlen. Die "pay later"-Option ist nun rascher aktivierbar. Ferner verspricht PayPal in der neuen Software-Version ein leichteres Auffinden und Verwalten der getätigten Transaktionen - in der neuen "Übersicht".

Ferner hat der Bezahldienstleister das Feature "Versand von Geldbeträgen an andere Personen" deutlich vereinfacht. Es ist nun eng mit der Chat-Funktion verknüpft, von wo aus Versand und Empfang von Geldbeträgen nun direkt mach- und sichtbar sind.

Mehr zum Thema:

PayPal baut Bezahlmöglichkeit am POS aus

Paypal mit neuem Deutschland-Chef

Online-Zahlungen boomen in Corona-Krise

Paypal Commerce Plattform startet in Deutschland

Diese Gebühren fallen fürs Bezahlen im Netz an