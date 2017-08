Beide Manager treten damit jeweils die Nachfolge von (GTS) und Ivo Koerner (Branchenkunden) an.

Der neue GTS-Chef Seifert war bis Ende Juli 2017 noch Senior Vice President des Bereichs Global Strategic Sales bei . Der promovierte Diplomingenieur bringt jahrelange nationale und internationale Erfahrung aus der IT-Branche in den Bereichen Sales, Operations, Service Delivery und Account Management mit, unter anderem in verschiedenen Positionen bei Hewlett-Packard und EDS.

Wolfgang Wendt, der neue Leiter der Vertriebsabteilung "Branchenkunden" bei IBM in Deutschland, ist auf dieser Position auch für Österreich und die Schweiz verantwortlich. Bis Mitte 2017 Wendt noch die "Systems"-Hardware-Einheit von IBM auf Europa-Ebene geleitet. Er ist bereits seit 1991 bei der IBM tätig und bringt Erfahrungen aus verschiedenen lokalen und internationalen Management-Rollen mit.

Damit setzt sich die Geschäftsleitung von wie folgt zusammen: Den Vorsitz führt wie bisher Martina Koederitz an, der GTS-Bereich untersteht fortan Klaus Seifert, Wolfgang Wendt verantwortet den Vertrieb an Branchenkunden in der DACH-Region, Stefan Lutz leitet die Global Business Services (GBS), Norbert Janzen bleibt der HR-Leiter und Nicole Reimer steuert weiterhin die Finanzen bei IBM Deutschland.

Der bisherige GTS-Chef Christian Keller wird künftig die IBM Financial Services Industry Platforms auf Europa-Ebene leiten. Ivo Koerner tauscht quasi die Rolle mit Wolfgang Wendt und übernimmt dessen bisherige Position als Vice President Systems Hardware auf Europa-Ebene bei IBM.