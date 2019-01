Ad van der Meijs, Vorsitzender der Geschäftsführung von Datacenter One, hat zum 31. Dezember 2018 sein Amt niedergelegt. Van der Meijs war seit Juli 2017 interimsweise in dieser Position tätig. Seine Aufgaben werden auf die anderen Geschäftsführer Markus Binder, Johannes Pichler und Wolfgang Kaufmann aufgeteilt.

Während seiner Amtszeit trug van der Meijs maßgeblich dazu bei, das Unternehmen von einem regionalen Datacenter-Provider zu einem nationalen Anbieter mit klarer strategischer Ausrichtung zu entwickeln, heißt es aus der Stuttgarter Zentrale.

Zum gleichen Zeitpunkt wurde das Führungsgremium des Unternehmens erweitert. Henning Reinecke als Leiter Vertrieb, Dr. Mario Kaufmann als Leiter Recht und Helmut Schmidpeter als Leiter Operations rücken in die neugeformte Geschäftsleitung auf.

"Es war eine Bereicherung, mit Herrn van der Meijs in den vergangenen 18 Monaten zusammenzuarbeiten und wir freuen uns, im Rahmen einer Vertriebspartnerschaft weiterhin von seinem Erfahrungsschatz und Netzwerk profitieren zu können", erklärt Wolfgang Kaufmann, Geschäftsführer bei Datacenter One.

"Ad van der Meijs hat in bemerkenswert kurzer Zeit den Ausbau der Gesellschaft über alle Bereiche hinweg vorangetrieben und damit einen wichtigen Beitrag für den Erfolg des Unternehmens geleistet", so Peer Knauer, Vorsitzender des Beirats bei Datacenter One. "Wir sind ihm für die Erfüllung seiner mit dem Beirat abgestimmten Mission außerordentlich dankbar."