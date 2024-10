Mit der kürzlich erfolgten Refinanzierung durch Cheyne Capital hat Getronics eine solide finanzielle Basis für Wachstum und strategische Investitionen geschaffen. Andre Ribbens, der seit November 2023 als Interims-CEO den Spezialisten für Arbeitsplatzmanagements in die strategische Neuausrichtung führte, wird COO. Der Vorstand dankte ihm dafür und freut sich, dass er weiterhin als Chief Operating Officer eine wichtige Rolle spielen wird.

Stuart Deignan wird neuer CEO

"Mit der erreichten finanziellen Stabilität hat Getronics nun eine starke Plattform für zukünftiges Wachstum", erklärt Laurie Mcilwee, Vorsitzender des Vorstands. "Stuarts Ernennung markiert ein spannendes neues Kapitel für das Unternehmen, und ich bin zuversichtlich, dass seine Führung uns zu noch größerem Erfolg führen wird."

Für die neue Wachstumsphase wurde Stuart Deignan zum neuen CEO ernannt. Deignan bringt über 25 Jahre Erfahrung aus dem globalen IT-Dienstleistungssektor mit. Er hat in Unternehmen wie Globant, ThoughtWorks, Logica, CGI und Wipro gearbeitet und sich umfangreiche globale Führungserfahrung in Amerika, Asien und Europa angeeignet. Seine Stärken sieht Getronics bei transformativen Wachstumsstrategien, in seiner operativen Exzellenz und beim Aufbau leistungsstarker Teams.

Stärkere Expansion als Ziel

"Ich freue mich darauf, Stuart als unseren neuen CEO willkommen zu heißen und weiterhin Teil dieses dynamischen Führungsteams zu sein", so Andre Ribbens, Vorgänger und neuer COO bei Getronics. "Stuarts umfangreiche Branchenerfahrung wird unser Wachstum beschleunigen und uns dabei helfen, für unsere Kunden an der Spitze technologischer Innovationen zu bleiben."

"Ich freue mich sehr, Getronics in einem so positiven Moment seiner Reise beizutreten", sagt Stuart Deignan, CEO von Getronics. "Mit einer starken finanziellen Grundlage und einem unglaublich talentierten Team ist das Unternehmen gut positioniert, um unsere Wachstumspläne zu beschleunigen und unseren Kunden zukunftsweisende Lösungen zu bieten. Ich freue mich darauf, auf der soliden Basis aufzubauen und das Geschäft voranzutreiben."