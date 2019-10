Armin Weiler kümmert sich um die rechercheintensiven Geschichten rund um den ITK-Channel und um die Themen der Distribution. Zudem ist er für den Bereich Peripherie zuständig. Zu seinen Spezialgebieten zählen daher Drucker, Displays und Eingabegeräte. Bei der inoffiziellen deutschen IT-Skimeisterschaft "CP Race" ist er für die Rennleitung verantwortlich. Alle Artikel des Autors

Mit Terra Solutions ist bei der Wortmann Gruppe eine neue Handelstochter am Start. Die in Löhne ansässige GmbH will ihren Schwerpunkt auf das Druckergeschäft legen. Dabei sollen gewerbliche Endkunden aber auch Händler bedient werden.