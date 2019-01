Refurbishment und Remarketing erfreuen sich wachsender Bedeutung im Channel. Der Schweinfurter Refurbisher BB-Net hat nun eine neue Firmenzentrale bezogen, um diesem wachsenden Bedarf Rechnung zu tragen.

1995 als kleine Garagenfirma von Geschäftsführer Michael Bleicher gegründet, sorgen heute über 65 Mitarbeiter dafür, dass rund 2.000 Geräte in der Woche generalüberholt und zurück in den Markt gebracht werden. Mit dem kontinuierlichen Wachstum des Unternehmens wurde auch der Platzbedarf für die hauseigene Fertigung, Logistik und Büroarbeitsplätze immer größer. Um dem langjährigen Erfolg weiterhin gerecht zu werden, begann im Frühjahr 2018 der Bau der eigenen Firmenzentrale im Schweinfurter Maintal, unweit des bisherigen Firmensitzes. Wie geplant, wurde der Bau mit großen Umzugsmaßnahmen in den letzten Novemberwochen abgeschlossen und die Arbeit in den neuen Räumlichkeiten aufgenommen.

Wohl der Mitarbeiter im Vordergrund

Bei der Planung waren Geschäftsführer Michael Bleicher die Bedürfnisse der Mitarbeiter besonders wichtig: "Der Erfolg unseres Unternehmens basiert auf unserem Team, dass den Gedanken von Qualität und Sorgfalt lebt. Damit man sich hier wohlfühlen und jeden Tag sein Bestes geben kann, haben wir eine sichere und angenehme Arbeitsumgebung nach neuesten ergonomischen Standards geschaffen", erläutert der BB-Net-Chef.

Auf einer Gesamtfläche von 6.000 Quadratmetern vereint das neue Gebäude alle Unternehmensbereiche unter einem Dach. Im vorderen Bereich bietet der zweistöckige Verwaltungstrakt Platz für die Geschäftsleitung, alle kaufmännischen Abteilungen sowie die neuen Sozialräume für die Mitarbeiter.

Der hintere, weitläufige Hallenbereich mit der Bezeichnung Technologie Center beinhaltet IT Administration, Kundenservice, Warenannahme und -ausgabe, Fertigung und das gesamte Warenlager. Um den Anforderungen an Datensicherheit und zukünftige Sicherheitszertifizierungen gerecht zu werden, verfügt die Zentrale über moderne Sicherheitssysteme nach den erforderlichen Standards.