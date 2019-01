Als HR-Direktorin ist Stella Malsy unter anderem für die Themen Talent Management, Candidate & Employee Experience sowie Employer Branding zur Verbesserung der Arbeitgebermarke bei Logicalis verantwortlich - letzteres in enger Zusammenarbeit mit dem Marketing.

Die promovierte Diplom-Psychologin war zuvor als Director Talent Management in der deutschen Business Unit von Resources Global Professionals (RGP) tätig. Von 2006 bis 2015 hatte sie innerhalb der Hertz Corporation mehrere HR-Schlüsselpositionen inne, darunter Manager Personalentwicklung, Personaldirektion Deutschland und Leitung des Global Talent Managements.

Malsy freut sich schon auf ihren neuen Job bei Logicalis und hat schon erste Ideen, was sie bei dem Systemhaus anders als bisher machen möchte: "In meiner neuen Position werde ich den Wandel vom klassischen HR-Admin zum People Management vorantreiben. Gerade vor dem Hintergrund der Digitalisierung und des War for Talents sind neue Wege und Strategien im HR-Bereich wichtig."

Logicalis-Deutschland-Chef Christian Werner ist überzeugt, mit Malsy die richtige Personalchefin gefunden zu haben: "Sie ist eine erfahrene HR-Führungskraft, die über umfassendes Know-how im Talentmanagement sowie in der Entwicklung von Führungskräften verfügt. Durch ihre Unterstützung werden wir in der HR-Arbeit wichtige Akzente setzen."

