Das Lenovo Yoga Book 9i auf 13-Zoll-Basis fällt schon durch seine Wandelbarkeit auf. Es ist das weltweit erste OLED-Notebook mit zwei Bildschirmen in vollem Format, die nebeneinander, übereinander oder platzsparend eingeklappt genutzt werden können. Gerade für mobile und hybride Arbeitsplätze ein nicht zu unterschätzender Aspekt. In der neuen Version kommen jetzt Intels Core Ultra-Prozessoren, PureSight OLED-Bildschirme mit 2,8K-Auflösung und eine drehbaren Bowers & Wilkins-Soundbar dazu, um den Wow-Faktor zu erhöhen. Maximal 32GB LPDDR5X-Speicher und bis zu einem Terabyte PCIe Gen 4 SSD-Speicher können verbaut werden.

Technologie und Verantwortung

Überhaupt setzt Lenovo mit der neuen Auswahl an Yoga Laptops seine Tradition von durchdachtem Design und modernster Technologie fort. Gleichzeitig verstärkt der chinesische Hersteller seine Verantwortung in Sachen Nachhaltigkeit und will bis 2050 bei seinen Produkten die Netto-Null-Emissionen erreichen. Ganz im Sinne von Reduzierung, Wiederverwendung und Recycling verwenden alle neuen Yoga-Notebooks jetzt plastikfreie Verpackungen und FSC-zertifizierte Papierboxen, die aus verantwortungsvollen Quellen stammen. Das Gehäuse des Yoga Book 9i besteht zu 100 Prozent aus recyceltem Aluminium.

Darüber hinaus enthalten alle neuen Yoga-Notebooks recyceltes Aluminium im Gehäuse und in den schwarzen Netzteilgehäusen wird mindestens 90 Prozent PCC-Kunststoff verwendet. Ausgewählte Notebooks gehen noch einen Schritt weiter. Zum Beispiel wird das Yoga 9i 2-in-1 in einer Verpackung geliefert, die sich in einen wiederverwendbaren Laptop-Ständer verwandeln lässt. Sowohl das Yoga Pro 9i in 16 Zoll als auch das Yoga 9i 2-in-1 sind vom TÜV als klimaneutral zertifiziert.

Intelligent und stilvoll für Arbeit und Freizeit

Das Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 wird als das Beste aus Leistung, Design und Intelligenz beworben. Es wiegt nur 1 kg und hat ein Profil von 12,9 mm, wodurch es leicht zu transportieren ist. Das 74-Wh-Akku ist eines der größten in einem 13-Zoll-Notebook und verspricht Power für bis zu 21 Stunden bei der Videowiedergabe und bis zu 8,2 Stunden bei Konferenzgesprächen. Die Leistung und Robustheit wird mit einem atemberaubenden Design kombiniert, das in Luna Grey oder in der limitierten Farbe Seashell mit korrosionsbeständiger Magnesiumtechnologie erhältlich ist.

Mit dem ThinkBook 13x Gen 4 SPE-POC zeigt Lenovo in einer Machbarkeitsstudie eine "intelligente" Laptop-Hülle. Mithilfe der Hard- und Software-Algorithmen von Lenovo und E-Ink Prism-Technologie können Benutzer die Außenhülle des ThinkBooks mit verschiedenen Mustern und bis zu tausend verschiedenen Bilder individuell gestalten. Dabei werden aufgrund der Ultra-Low-Power-Technologie von E-Ink und dem Systemdesign von Lenovo Einflüsse auf die Akkulaufzeit vermieden. Ob und wann diese Technologie in Serie geht, steht allerdings noch nicht fest.

"Neue Produkte, Lösungen und Dienstleistungen, die auf AI-Technologien basieren und auf die Bedürfnisse von KMU-Mitarbeitern abgestimmt sind, werden diese Erfahrung verändern. AI-PCs werden für mehr Geschwindigkeit, Kreativität und Funktionalität sorgen, die ein immer intensiveres und realistischeres Erlebnis ermöglichen", erklärt Eric Yu, Senior Vice President Worldwide Small and Medium Business Segment bei Lenovo. "Indem wir einzigartige, bahnbrechende Produkte wie die neuesten ThinkBook-Notebooks, ThinkCentre neo-Desktops und innovatives Zubehör anbieten, ermöglichen wir neue Arbeitsweisen, schaffen Effizienz und neue Möglichkeiten und helfen KMUs, in einer neuen AI-Ära ein positives Wachstum zu erzielen."

Preise und Verfügbarkeit

Das Yoga Book 9i soll im April 2024 ab 2.499 Euro, das Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 (ohne intelligente Laptop-Hülle!) noch im ersten Quartal 2024 zu einem voraussichtlichen Startpreis von 1.199 Euro plus Mehrwertsteuer erhältlich sein. Weitere neue Think-, Yoga- und IdeaPad-Modelle werden voraussichtlich im Frühjahr 2024 im Handel erscheinen. Die endgültigen Preise werden jeweils kurz vor Verfügbarkeit der einzelnen Produkte und Varianten bekanntgegeben.