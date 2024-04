Die 9er-Serie besteht aus acht Geräten und beruht auf der Weiterentwicklung der renommierten A4-Technologie von Lexmark. Durch jahrelange Entwicklung, Tests und Innovation sowie fokussiert auf Vielseitigkeit, Einfachheit und Nachhaltigkeit entstand eine Produktlinie komplett ausgestatteter A3-Geräte, die sich einfach bedienen, verwalten und warten lassen und die auf Langlebigkeit ausgerichtet sind, wirbt der US-Hersteller aus Kentucky.

Neu entwickelte Plattform

Die Geräte der Lexmark 9er-Serie zeichnen sich durch eine Reihe von Funktionen für barrierefreies Arbeiten, austauschbare Papierhandhabungs-Optionen und Workflow-Softwarefunktionen aus. Damit sollen sie die Produktivität in jeder Geschäftsumgebung erhöhen, unabhängig davon, ob die Geräte im Front- oder Backoffice, in der industriellen Fertigung, im Einzelhandel, Gesundheitswesen oder in jeder anderen Branche eingesetzt werden.

Die gesamte Produktlinie ist ausgelegt auf Vielseitigkeit und komfortable Handhabung. Dazu zählen unterstützte Medienformate ab A6, hochvolumige Arbeitszyklen, einheitliche modulare Papierverarbeitungsoptionen, Finishing- und professionelle Farbfunktionen mit Pantone-Kalibrierung. Eine intuitive Benutzeroberfläche optimiert die Arbeitsabläufe durch einfache Anleitungen. Tonerkartuschen lassen sich beispielsweise durch leicht verständliche Hinweise und mit nur einer Hand austauschen. Zu wartende Bereiche sind schnell zugänglich und einfach zu identifizieren, verspricht Lexmark.

Langlebig und nachhaltig

Die 9er-Serie wurde für eine Lebensdauer von sieben Jahren und länger konzipiert. Eine geringe Anzahl von Komponenten minimiert die Wahrscheinlichkeit eines technischen Ausfalls und gleichzeitig die für Reparaturen und Wartung erforderliche Zeit. Erfahrene Techniker können laut Lexmark die zehn häufigsten Servicearbeiten, darunter auch hochkomplexe Aufgaben, in weniger als 15 Minuten durchführen.

Die gesamte Gerätelinie hat die Energy-Star-Zertifizierung erhalten, EPEAT ist in Vorbereitung. Der PCR (Post-Consumer-Recycling)-Kunststoffanteil der 9er-Serie beträgt 56 Prozent nach Gewicht für alle Basis-MFPs und 73 Prozent nach Gewicht für das Basis-Druckermodell der Serie nach dem IEEE-Berechnungsverfahren ermittelt. Auch das platzsparende, energieeffiziente Design trägt zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks bei. Lexmark wurde vom Technologie-Marktforschungsunternehmen Quocirca als führend im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet, und dass es "einen bemerkenswerten Standard in der Branche setzt."

"Mit der Einführung unserer neuen, intern entwickelten A3-Plattform bietet die Lexmark 9er-Serie alle Vorteile eines einfacheren A4-Geräts in einem voll ausgestatteten A3-Paket", so Melanie Hudson, Senior Vice President und Chief Commercial Officer von Lexmark. "Unserer Verpflichtung, zuverlässige, langlebige, kosteneffiziente und sichere Secure-by-Design-Produkte, -Serviceleistungen und -Lösungen anzubieten, bleiben wir natürlich auch mit dieser Serie treu."

Preise und Verfügbarkeit

Die Modelle Lexmark CX963, CX962, CX961, CS963 und CX833 sollen ab Juni 2024 über autorisierte Händler erhältlich sein. Die Modelle Lexmark CX951, CX950 und MX953 sind für das erste Quartal 2025 geplant. Sechs Modelle speziell für Business Solutions Dealer (BSD) gibt es ebenfalls: Die Lexmark-Geräte XC9655, XC9645, XC9635 und XC8355 sollen ab Juni 2024 auf den Markt kommen, XC9535 und XC9525 im ersten Quartal 2025. Weitere Informationen zu den BSD-Modellen hält der Lexmark-Ansprechpartner bereit. Preise nannte Lexmark noch nicht.